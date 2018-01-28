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Parte la contestazione! I tifosi si riuniscono fuori dalla Tribuna. Ecco cosa sta succedendo.

Fumogeni e cori contro tutti i membri della società, reagisce così il tifo viola, che, dopo aver abbandonato lo stadio 10 minuti prima della fine della partita, si riunisce fuori dalla Tribuna intonan...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
28 gennaio 2018 16:53
Parte la contestazione! I tifosi si riuniscono fuori dalla Tribuna. Ecco cosa sta succedendo. -
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Contestazione Fiorentina
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Fumogeni e cori contro tutti i membri della società, reagisce così il tifo viola, che, dopo aver abbandonato lo stadio 10 minuti prima della fine della partita, si riunisce fuori dalla Tribuna intonando cori contro la società viola.

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