Flachi: "Se contesti anche sul 6-1 i giocatori possono alla lunga stufarsi"
Francesco Flachi ha parlato della contestazione della Curva Fiesole ai microfoni di Radio Bruno: "Ci sono dei momenti per contestare e dei momenti in cui non si deve contestare. Per me in questo momen...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2018 21:26
Francesco Flachi ha parlato della contestazione della Curva Fiesole ai microfoni di Radio Bruno: "Ci sono dei momenti per contestare e dei momenti in cui non si deve contestare. Per me in questo momento bisogna parlarne il meno possibile, bisogna pensare solo alla Fiorentina. Credo si risanerà questa ferita, ma se dopo un 6-1 si deve andare ancora avanti con questi fischi. I tempi sono stati sbagliati. I giocatori alla lunga possono anche stancarsi”.