Flachi: "Se contesti anche sul 6-1 i giocatori possono alla lunga stufarsi"

Francesco Flachi ha parlato della contestazione della Curva Fiesole ai microfoni di Radio Bruno: "Ci sono dei momenti per contestare e dei momenti in cui non si deve contestare. Per me in questo momen...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2018 21:26

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