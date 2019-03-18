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La tifoseria prepara la contestazione col Torino. Ecco come si svolgerà

Sul Corriere dello Sport Stadio, si parla del pensiero dei tifosi viola ovviamente non soddisfatti dell'andamento della squadra in campionato. Tuttavia, i ragazzi di Pioli non verranno contestati perc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 13:42
La tifoseria prepara la contestazione col Torino. Ecco come si svolgerà - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sul Corriere dello Sport Stadio, si parla del pensiero dei tifosi viola ovviamente non soddisfatti dell'andamento della squadra in campionato. Tuttavia, i ragazzi di Pioli non verranno contestati perchè la tifoseria vuole mantenere il patto fatto con la squadra. Fiverso invece il rapporto con la proprietà: il ‘conto’ alla famiglia Della Valle sarà presentato da subito. Si prepara già una contestazione alla proprietà per la prossima partita contro il Torino

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