La tifoseria prepara la contestazione col Torino. Ecco come si svolgerà
Sul Corriere dello Sport Stadio, si parla del pensiero dei tifosi viola ovviamente non soddisfatti dell'andamento della squadra in campionato. Tuttavia, i ragazzi di Pioli non verranno contestati perc...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 13:42
Sul Corriere dello Sport Stadio, si parla del pensiero dei tifosi viola ovviamente non soddisfatti dell'andamento della squadra in campionato. Tuttavia, i ragazzi di Pioli non verranno contestati perchè la tifoseria vuole mantenere il patto fatto con la squadra. Fiverso invece il rapporto con la proprietà: il ‘conto’ alla famiglia Della Valle sarà presentato da subito. Si prepara già una contestazione alla proprietà per la prossima partita contro il Torino