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Pronta a tornare al Franchi la contestazione dei tifosi. Necessario un incontro per provare ad evitarla

Alessandro Rialti, su Il Corriere dello Sport, ricorda che a Reggio Emilia la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà è andata avanti a lungo, anche durante la partita. Le manifestazion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 11:03
Pronta a tornare al Franchi la contestazione dei tifosi. Necessario un incontro per provare ad evitarla -
Rassegna Stampa
Della Valle
Contestazione Fiorentina
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Alessandro Rialti, su Il Corriere dello Sport, ricorda che a Reggio Emilia la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà è andata avanti a lungo, anche durante la partita. Le manifestazioni di dissenso dovrebbero avvenire anche domenica prossima nella sfida contro l’Empoli. Si rende necessario, a questo punto, un incontro fra le parti per provare a scongiurare questa forte possibilità. L’obiettivo è provare a risanare una frattura che però ad oggi è molto grande e difficilmente riparabile

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