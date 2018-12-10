Pronta a tornare al Franchi la contestazione dei tifosi. Necessario un incontro per provare ad evitarla

Alessandro Rialti, su Il Corriere dello Sport, ricorda che a Reggio Emilia la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà è andata avanti a lungo, anche durante la partita. Le manifestazion...

Alessandro Rialti, su Il Corriere dello Sport, ricorda che a Reggio Emilia la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà è andata avanti a lungo, anche durante la partita. Le manifestazioni di dissenso dovrebbero avvenire anche domenica prossima nella sfida contro l’Empoli. Si rende necessario, a questo punto, un incontro fra le parti per provare a scongiurare questa forte possibilità. L’obiettivo è provare a risanare una frattura che però ad oggi è molto grande e difficilmente riparabile