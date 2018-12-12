La squadra è delusa dalla contestazione, i giocatori si aspettavano un supporto per superare la crisi

La Fiorentina di Stefano Pioli è rimasta decisamente sorpresa e in parte delusa dalla reazione dei tifosi viola a Reggio Emilia. Al termine del match, con la squadra sotto il settore ospiti, la contes...

La Fiorentina di Stefano Pioli è rimasta decisamente sorpresa e in parte delusa dalla reazione dei tifosi viola a Reggio Emilia. Al termine del match, con la squadra sotto il settore ospiti, la contestazione è continuata anche sui calciatori che a testa bassa sono tornati negli spogliatoi. Quest’ultimi si aspettavano probabilmente una complicità diversa e un aiuto morale per superare un evidente momento di crisi, uno stallo di gioco ma soprattutto di testa. I giocatori sono consapevoli di aver deluso sotto il profilo dei risultati, ma rivendicano impegno e partecipazione emotiva come si è potuto notare anche nella rimonta di Reggio Emilia. I tifosi avevano promesso in ritiro di contestare solo la società e di sostenere fino alla fine la squadra, ma qualcosa sembra essere cambiato. A riportarlo è La Nazione