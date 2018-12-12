Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta

Come scrive La Nazione, complici anche le tante assenze a centrocampo e con la possibilità concreta di rivedere Gerson nel mezzo, a spingere là davanti per una maglia da titolare sono in due, da una p...

Come scrive La Nazione, complici anche le tante assenze a centrocampo e con la possibilità concreta di rivedere Gerson nel mezzo, a spingere là davanti per una maglia da titolare sono in due, da una parte Kevin Mirallas, che domenica scorsa ha festeggiato il primo gol in maglia viola, e pure Valentin Eysseric che nelle prime tre giornate della stagione è stato il terzo elemento del tridente con Simeone e Chiesa. Dunque il croato, arrivato con tante alternative, per il momento è la quarta scelta dietro a Mirallas, Eysseric e Gerson...