Labaro Viola

Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta

Come scrive La Nazione, complici anche le tante assenze a centrocampo e con la possibilità concreta di rivedere Gerson nel mezzo, a spingere là davanti per una maglia da titolare sono in due, da una p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 10:28
Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Rassegna Stampa
Pjaca
Mirallas
Condividi

Come scrive La Nazione, complici anche le tante assenze a centrocampo e con la possibilità concreta di rivedere Gerson nel mezzo, a spingere là davanti per una maglia da titolare sono in due, da una parte Kevin Mirallas, che domenica scorsa ha festeggiato il primo gol in maglia viola, e pure Valentin Eysseric che nelle prime tre giornate della stagione è stato il terzo elemento del tridente con Simeone e Chiesa. Dunque il croato, arrivato con tante alternative, per il momento è la quarta scelta dietro a Mirallas, Eysseric e Gerson...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok