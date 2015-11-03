Notizie Mirallas Fiorentina

Mirallas: "Pioli lo sento sempre, voleva tornare in un club che lo ha sempre amato. Lo pregammo di non dimettersi"
29 giugno 2025 09:22
Mirallas: "La finale è alla portata della Fiorentina e i viola se la meritano. Lo stadio metterà pressione"
08 maggio 2024 15:29
Dal Belgio, sotto inchiesta il procuratore di Mirallas. I reati contestati riguardano..
11 settembre 2019 23:14
Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi
08 luglio 2019 23:26
Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione
04 giugno 2019 12:43
Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."
24 aprile 2019 09:07
Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...
31 marzo 2019 09:22
"Voglio restare alla Fiorentina, fossi in Chiesa farei lo stesso. Ne ho visti tanti come lui..."
28 marzo 2019 18:37
Corriere dello Sport, Mirallas è in bilico tra un posto in campo e un posto nel futuro della viola
26 marzo 2019 12:58
La Nazione, con Pioli in bilico da definirsi i riscatti di Mirallas ed Edimilson
18 marzo 2019 08:34
La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas
01 marzo 2019 09:50
Pioli: "Io rigori del genere non li fischierei. Questa squadra ha una grande anima e non molla mai"
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Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...
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Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo
12 febbraio 2019 20:20
Dott.Gardini(CTO Careggi): "Il legamento di Pezzella non é rotto. Valutiamo l'intervento chirurgico nel caso di.."
11 febbraio 2019 23:17
REPORT ACF, TEGOLA PEZZELLA, FUORI UN MESE E MEZZO. MIRALLAS INVECE...
11 febbraio 2019 17:01
CdS, la Fiorentina riscatterà Muriel e Edimilson per 22 milioni. Su Mirallas la Fiorentina....
11 febbraio 2019 09:04
REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...
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Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."
07 febbraio 2019 18:10
Gazzetta, il tridente Chiesa-Muriel-Mirallas favorisce Chiesa e non solo. I movimenti...
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Probabile formazione: Laurini titolare, confermato Mirallas in attacco. A centrocampo...
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Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
02 febbraio 2019 14:07
Mirallas, due assist perfetti per Chiesa, la Fiorentina vuole riscattarlo. Le sue parole...
31 gennaio 2019 10:29
"Mai vista una partita cosi perfetta. Sto bene a Firenze, dalla partita contro il Torino..."
30 gennaio 2019 21:53
La migliore formazione possibile contro la Roma. Fuori Simeone gioca Mirallas? Le ultime
30 gennaio 2019 13:25
PAGELLE VIOLA: CHIESA E MIRALLAS SUL PALO, SIMEONE ANCORA FLOP
29 dicembre 2018 16:29
Convocati: recuperati Milenkovic e Mirallas per Genoa-Fiorentina
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Mirallas nemmeno in panchina, ecco il motivo del forfait contro il Parma..
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Mirallas, il belga vuole rimanere a Firenze. La Fiorentina sta già pensando al riscatto. La cifra..
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Mirallas: "Voglio restare alla Fiorentina per sempre. Quando un compagno ha una difficoltà..."
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Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."
17 dicembre 2018 21:33
PRENDIAMOCI I TRE PUNTI, MA I DUBBI RESTANO. LAFONT FINALMENTE DECISIVO. SIMEONE, SCUSE TROPPO MORBIDE... IL RISPETTO INNANZITUTTO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
17 dicembre 2018 00:58
Pioli polemico con alcuni fan viola: "Mirallas ha chiesto la sostituzione, almeno i tifosi dietro la panchina..."
16 dicembre 2018 18:46
Pioli: "Non è la svolta. Simeone doveva esultare diversamente. Eysseric e il suo sfogo..."
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PAGELLE VIOLA: MIRALLAS E SIMEONE GOL. DABO CHAPEAU. LA DIFESA...
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Pareggio della Fiorentina! Simeone inventa, Mirallas segna
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Probabile formazione: Mirallas e Norgaard titolari. Simeone davanti. A centrocampo spazio a...
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Mirallas: "Non vinciamo da tre mesi e non va bene, abbiamo bisogno dei tifosi. Il gol..."
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PIU' MENTALITA' VINCENTE IN UN SOLO GESTO, CHE PIOLI E CORVINO IN 2 ANNI
12 dicembre 2018 16:33
Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta
12 dicembre 2018 10:28
Gazzetta, anche la Fiorentina nella corsa Champions, quarto posto a meno sette
10 dicembre 2018 13:32
CAOS FIORENTINA: COL SASSUOLO GARA INDECOROSA, GIOCATORI CONTESTATI, EMPOLI ULTIMA SPIAGGIA. UN DUBBIO: LA SQUADRA E' ANCORA CON PIOLI? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 dicembre 2018 23:01
Fiorentina con carattere la rimonta, espulso Milenkovic ma segna Mirallas, è 3-3
09 dicembre 2018 14:23
Pezzella Capitano vero, parte e fornisce l'assist del 3-3 per Mirallas
09 dicembre 2018 14:06
Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"
03 dicembre 2018 17:19
Mirallas: "È una partita speciale, abbiamo le qualità per vincere. Su Simeone..."
01 dicembre 2018 17:13
Giovanni Galli: "La crisi di Simeone ed il nuovo ruolo di Veretout. Questo blocca i viola.."
05 novembre 2018 18:48
Mirallas: "Se non raddoppi contro squadre così non vinci. Pareggio ok"
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Chiarugi: "non può fare tutto Chiesa, Pjaca e Mirallas devono fare di più"
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Repubblica, domani sera a Torino giocherà Mirallas al posto di Pjaca. I motivi della scelta
26 ottobre 2018 12:10
Corriere Fiorentino: Pioli con il dubbio Mirallas - Pjaca. Contro il Cagliari i titolarissimi
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DA SPALLETTI A MANCINI, FINO A GUARDIOLA E MONTELLA. PERCHÉ NON PROVARCI?
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Mirallas: "Posso giocare centravanti. Vorrei restare a Firenze. Il mio rapporto con Pioli..."
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Ceccherini: "Sto crescendo, non vedo l'ora di esordire. In trasferta.."
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Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau
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Nove a zero, tripletta di Pjaca. Benassi recuperato e Mirallas e Thereau indisponibili, il motivo...
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Quanta qualità là davanti! E con un Mirallas così in forma...
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Mirallas su Instagram si sfoga: "Sono deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più"
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SARANNO LUCI A SAN SIRO? CONTRO L'INTER, HANCKO E MIRALLAS TITOLARI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
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Pioli: "Grande prestazione, Mirallas voleva giocare. Hancko come Milenkovic, Biraghi sostituto perchè..."
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FATE LARGO AI NUOVI, È IL MOMENTO DI GODERSI IL TRIDENTE NATO SUL MERCATO
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Corriere Fiorentino: Pioli cambia il tridente, Pjaca e Mirallas dal primo minuto
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Chiesa in panchina, gioca Mirallas con Pjaca titolare. Ecco le possibili scelte di Pioli
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Tre punti fermi emergono oggi: Veretout sarà sempre regista, un solo vice-Simeone di ruolo, e mai accontentarsi del risultato. L'analisi
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I valori della Fiorentina su Fifa 19, Pezzella il più forte, Chiesa snobbato, Mirallas al top
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Mirallas può giocare falso nove al posto di Simeone. Hancko mette in panchina Biraghi?
17 settembre 2018 10:59
LA SAMP NON E' IL NAPOLI, A GENOVA PER VINCERE. VERETOUT NON E' UN REGISTA, EYSSERIC NON E' UN TITOLARE. DENTRO PJACA O MIRALLAS PER AIUTARE SIMEONE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
17 settembre 2018 00:22
Ag. Mirallas: "Vuole il riscatto dalla Fiorentina, si va a Napoli per vincere, non per mangiare pizza"
13 settembre 2018 17:42
Mirallas: "Per la viola ho rinunciato a tanti soldi. Tifosi fantastici, vogliamo l'Europa. Chiesa e Simeone..."
08 settembre 2018 09:33
Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas
02 settembre 2018 12:05
Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...
02 settembre 2018 11:12
Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...
24 agosto 2018 17:35
Stasera ore 21.00 in campo contro l'Arezzo. Mirallas titolare. A centrocampo spazio a Gerson. Questa la probabile formazione...
22 agosto 2018 09:39
CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti...
21 agosto 2018 09:32
"Mirallas, innamorato viola". Conquista Pioli e supera Pjaca. Contro il Chievo...
20 agosto 2018 12:55
Mirallas: "Ho detto subito sì a Firenze. C'era la Cina, ma preferisco la mia famiglia ai milioni"
19 agosto 2018 15:01
GERSON E PJACA, FORMULA DA BOCCIARE. MANCA IL DOPO BADELJ, LAFONT COLPO VERO
18 agosto 2018 15:27
MENO 7 AL CAMPIONATO, FIORENTINA PIU' FORTE DELLO SCORSO ANNO. OBIETTIVO EUROPA E COPPA ITALIA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
13 agosto 2018 02:13
Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo...
11 agosto 2018 11:11
ACF, convocati contro lo Shalke 04: ci sono anche Pjaca e Mirallas. Tutti i nuovi...
10 agosto 2018 17:04
Gazzetta, Pjaca non ancora al 100%. Mirallas dal 1' a Genova?
09 agosto 2018 10:38
Domani ore 18.00 sessione di autografi al Fiorentina Store Duomo per Pjaca e Mirallas
08 agosto 2018 20:14
Antognoni: "Mirallas ha esperienza e segna. Tecnicamente è fortissimo"
08 agosto 2018 15:09
Mirallas: "Mi voglio far conoscere da tutti, amo questo gioco offensivo. Alla Fiorentina consiglio.."
08 agosto 2018 14:59
Pjaca+Mirallas, la Fiorentina vuole volare. Ecco il piano di recupero fisico per il croato
08 agosto 2018 10:51
Domani alle 15.00 presentazione di Mirallas in sala stampa
07 agosto 2018 12:36
Mirallas è a Firenze: “Non vedo l’ora di iniziare, sono felice”.
07 agosto 2018 09:02
UFFICIALE, MIRALLAS È VIOLA IN PRESTITO CON DIRITTO. 4 ANNI DI CONTRATTO
04 agosto 2018 10:51
Calamai: "Mirallas? Potenziale fenomeno. Pjaca più lontano, dieci giocatori da vendere..."
03 agosto 2018 16:45
Pedullà: "Fatta per Mirallas, si riduce lo stipendio. Il costo dell'operazione..."
03 agosto 2018 14:10
Mirallas, per la Fiorentina è l'unica scelta. Addio Pjaca?
03 agosto 2018 10:29
La Nazione, arriva Mirallas. Saponara andrà via nel week-end.
03 agosto 2018 10:09
Pedullà: “Pjaca? Tutto fermo. Confermo trattativa per Mirallas, si può chiudere a breve”
02 agosto 2018 16:50
Scheda: conosciamo Mirallas, attaccante esterno in arrivo dall’Everton. Vero jolly offensivo
02 agosto 2018 14:24
Di Marzio: “Mirallas oggi non si è allenato, operazione da 2.7mln in prestito con diritto ma potrebbe arrivare anche a titolo definitivo”
02 agosto 2018 14:09
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