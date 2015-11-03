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Notizie Mirallas Fiorentina

Mirallas: "Pioli lo sento sempre, voleva tornare in un club che lo ha sempre amato. Lo pregammo di non dimettersi"

29 giugno 2025 09:22

Mirallas: "La finale è alla portata della Fiorentina e i viola se la meritano. Lo stadio metterà pressione"

08 maggio 2024 15:29

Dal Belgio, sotto inchiesta il procuratore di Mirallas. I reati contestati riguardano..

11 settembre 2019 23:14

Voetbal24, Mirallas ad un passo dal ritorno in Belgio. Lo vuole lo Standard Liegi

08 luglio 2019 23:26

Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

04 giugno 2019 12:43

Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."

24 aprile 2019 09:07

Probabile formazione, Mirallas per sostituire Chiesa. In mezzo Gerson. In difesa...

31 marzo 2019 09:22

"Voglio restare alla Fiorentina, fossi in Chiesa farei lo stesso. Ne ho visti tanti come lui..."

28 marzo 2019 18:37

Corriere dello Sport, Mirallas è in bilico tra un posto in campo e un posto nel futuro della viola

26 marzo 2019 12:58

La Nazione, con Pioli in bilico da definirsi i riscatti di Mirallas ed Edimilson

18 marzo 2019 08:34

La Nazione, probabile formazione Atalanta-Fiorentina. Rientra Mirallas

01 marzo 2019 09:50

Pioli: "Io rigori del genere non li fischierei. Questa squadra ha una grande anima e non molla mai"

24 febbraio 2019 23:05

Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...

21 febbraio 2019 10:59

Giovanni Simeone, sara' in ballottaggio con Gerson per la sfida con la Spal. Il motivo

12 febbraio 2019 20:20

Dott.Gardini(CTO Careggi): "Il legamento di Pezzella non é rotto. Valutiamo l'intervento chirurgico nel caso di.."

11 febbraio 2019 23:17

REPORT ACF, TEGOLA PEZZELLA, FUORI UN MESE E MEZZO. MIRALLAS INVECE...

11 febbraio 2019 17:01

CdS, la Fiorentina riscatterà Muriel e Edimilson per 22 milioni. Su Mirallas la Fiorentina....

11 febbraio 2019 09:04

REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...

09 febbraio 2019 20:23

Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."

07 febbraio 2019 18:10

Gazzetta, il tridente Chiesa-Muriel-Mirallas favorisce Chiesa e non solo. I movimenti...

03 febbraio 2019 13:03

Probabile formazione: Laurini titolare, confermato Mirallas in attacco. A centrocampo...

03 febbraio 2019 09:53

Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

02 febbraio 2019 14:07

Mirallas, due assist perfetti per Chiesa, la Fiorentina vuole riscattarlo. Le sue parole...

31 gennaio 2019 10:29

"Mai vista una partita cosi perfetta. Sto bene a Firenze, dalla partita contro il Torino..."

30 gennaio 2019 21:53

La migliore formazione possibile contro la Roma. Fuori Simeone gioca Mirallas? Le ultime

30 gennaio 2019 13:25

PAGELLE VIOLA: CHIESA E MIRALLAS SUL PALO, SIMEONE ANCORA FLOP

29 dicembre 2018 16:29

Convocati: recuperati Milenkovic e Mirallas per Genoa-Fiorentina

28 dicembre 2018 16:20

Mirallas nemmeno in panchina, ecco il motivo del forfait contro il Parma..

26 dicembre 2018 14:28

Mirallas, il belga vuole rimanere a Firenze. La Fiorentina sta già pensando al riscatto. La cifra..

21 dicembre 2018 12:55

Di Gennaro: "Il Milan sta passando un momento negativo, convinto che la Fiorentina possa fare grande gara"

20 dicembre 2018 17:25

Mirallas: "Voglio restare alla Fiorentina per sempre. Quando un compagno ha una difficoltà..."

20 dicembre 2018 16:39

Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."

17 dicembre 2018 21:33

PRENDIAMOCI I TRE PUNTI, MA I DUBBI RESTANO. LAFONT FINALMENTE DECISIVO. SIMEONE, SCUSE TROPPO MORBIDE... IL RISPETTO INNANZITUTTO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

17 dicembre 2018 00:58

Pioli polemico con alcuni fan viola: "Mirallas ha chiesto la sostituzione, almeno i tifosi dietro la panchina..."

16 dicembre 2018 18:46

Pioli: "Non è la svolta. Simeone doveva esultare diversamente. Eysseric e il suo sfogo..."

16 dicembre 2018 17:17

PAGELLE VIOLA: MIRALLAS E SIMEONE GOL. DABO CHAPEAU. LA DIFESA...

16 dicembre 2018 16:32

Pareggio della Fiorentina! Simeone inventa, Mirallas segna

16 dicembre 2018 15:22

Probabile formazione: Mirallas e Norgaard titolari. Simeone davanti. A centrocampo spazio a...

16 dicembre 2018 08:25

Mirallas: "Non vinciamo da tre mesi e non va bene, abbiamo bisogno dei tifosi. Il gol..."

12 dicembre 2018 18:42

PIU' MENTALITA' VINCENTE IN UN SOLO GESTO, CHE PIOLI E CORVINO IN 2 ANNI

12 dicembre 2018 16:33

Mirallas sorpassa Pjaca nelle gerarchie di Pioli. Adesso il croato è la quarta scelta

12 dicembre 2018 10:28

Gazzetta, anche la Fiorentina nella corsa Champions, quarto posto a meno sette

10 dicembre 2018 13:32

CAOS FIORENTINA: COL SASSUOLO GARA INDECOROSA, GIOCATORI CONTESTATI, EMPOLI ULTIMA SPIAGGIA. UN DUBBIO: LA SQUADRA E' ANCORA CON PIOLI? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

09 dicembre 2018 23:01

Fiorentina con carattere la rimonta, espulso Milenkovic ma segna Mirallas, è 3-3

09 dicembre 2018 14:23

Pezzella Capitano vero, parte e fornisce l'assist del 3-3 per Mirallas

09 dicembre 2018 14:06

Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"

03 dicembre 2018 17:19

Mirallas: "È una partita speciale, abbiamo le qualità per vincere. Su Simeone..."

01 dicembre 2018 17:13

Giovanni Galli: "La crisi di Simeone ed il nuovo ruolo di Veretout. Questo blocca i viola.."

05 novembre 2018 18:48

Mirallas: "Se non raddoppi contro squadre così non vinci. Pareggio ok"

03 novembre 2018 20:52

Chiarugi: "non può fare tutto Chiesa, Pjaca e Mirallas devono fare di più"

31 ottobre 2018 16:12

Repubblica, domani sera a Torino giocherà Mirallas al posto di Pjaca. I motivi della scelta

26 ottobre 2018 12:10

Corriere Fiorentino: Pioli con il dubbio Mirallas - Pjaca. Contro il Cagliari i titolarissimi

20 ottobre 2018 11:37

DA SPALLETTI A MANCINI, FINO A GUARDIOLA E MONTELLA. PERCHÉ NON PROVARCI?

18 ottobre 2018 20:00

Mirallas: "Posso giocare centravanti. Vorrei restare a Firenze. Il mio rapporto con Pioli..."

15 ottobre 2018 11:44

Ceccherini: "Sto crescendo, non vedo l'ora di esordire. In trasferta.."

10 ottobre 2018 19:49

Convocati: per la trasferta di Roma out Mirallas e Thereau

06 ottobre 2018 15:39

CHE ORSATO STIA NELL’OMBRA: PAROLA DI FRANCHI. MIRALLAS TITOLARE. L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

04 ottobre 2018 23:18

Nove a zero, tripletta di Pjaca. Benassi recuperato e Mirallas e Thereau indisponibili, il motivo...

04 ottobre 2018 17:23

Quanta qualità là davanti! E con un Mirallas così in forma...

28 settembre 2018 17:18

Mirallas su Instagram si sfoga: "Sono deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più"

26 settembre 2018 12:52

SARANNO LUCI A SAN SIRO? CONTRO L'INTER, HANCKO E MIRALLAS TITOLARI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

23 settembre 2018 23:57

Pioli: "Grande prestazione, Mirallas voleva giocare. Hancko come Milenkovic, Biraghi sostituto perchè..."

22 settembre 2018 21:20

FATE LARGO AI NUOVI, È IL MOMENTO DI GODERSI IL TRIDENTE NATO SUL MERCATO

22 settembre 2018 12:12

Corriere Fiorentino: Pioli cambia il tridente, Pjaca e Mirallas dal primo minuto

22 settembre 2018 11:45

Chiesa in panchina, gioca Mirallas con Pjaca titolare. Ecco le possibili scelte di Pioli

22 settembre 2018 09:59

Probabile formazione: Mirallas e Pjaca a supporto di Simeone. Tra i pali Lafont. A centrocampo...

22 settembre 2018 08:50

Tre punti fermi emergono oggi: Veretout sarà sempre regista, un solo vice-Simeone di ruolo, e mai accontentarsi del risultato. L'analisi

18 settembre 2018 21:39

I valori della Fiorentina su Fifa 19, Pezzella il più forte, Chiesa snobbato, Mirallas al top

18 settembre 2018 13:22

Mirallas può giocare falso nove al posto di Simeone. Hancko mette in panchina Biraghi?

17 settembre 2018 10:59

LA SAMP NON E' IL NAPOLI, A GENOVA PER VINCERE. VERETOUT NON E' UN REGISTA, EYSSERIC NON E' UN TITOLARE. DENTRO PJACA O MIRALLAS PER AIUTARE SIMEONE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

17 settembre 2018 00:22

Ag. Mirallas: "Vuole il riscatto dalla Fiorentina, si va a Napoli per vincere, non per mangiare pizza"

13 settembre 2018 17:42

Mirallas: "Per la viola ho rinunciato a tanti soldi. Tifosi fantastici, vogliamo l'Europa. Chiesa e Simeone..."

08 settembre 2018 09:33

Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas

02 settembre 2018 12:05

Probabile formazione: confermati gli undici che hanno battuto il Chievo. Mirallas e Thereau...

02 settembre 2018 11:12

Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...

24 agosto 2018 17:35

Stasera ore 21.00 in campo contro l'Arezzo. Mirallas titolare. A centrocampo spazio a Gerson. Questa la probabile formazione...

22 agosto 2018 09:39

CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti...

21 agosto 2018 09:32

"Mirallas, innamorato viola". Conquista Pioli e supera Pjaca. Contro il Chievo...

20 agosto 2018 12:55

Mirallas: "Ho detto subito sì a Firenze. C'era la Cina, ma preferisco la mia famiglia ai milioni"

19 agosto 2018 15:01

GERSON E PJACA, FORMULA DA BOCCIARE. MANCA IL DOPO BADELJ, LAFONT COLPO VERO

18 agosto 2018 15:27

MENO 7 AL CAMPIONATO, FIORENTINA PIU' FORTE DELLO SCORSO ANNO. OBIETTIVO EUROPA E COPPA ITALIA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

13 agosto 2018 02:13

Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo...

11 agosto 2018 11:11

ACF, convocati contro lo Shalke 04: ci sono anche Pjaca e Mirallas. Tutti i nuovi...

10 agosto 2018 17:04

Gazzetta, Pjaca non ancora al 100%. Mirallas dal 1' a Genova?

09 agosto 2018 10:38

Domani ore 18.00 sessione di autografi al Fiorentina Store Duomo per Pjaca e Mirallas

08 agosto 2018 20:14

Antognoni: "Mirallas ha esperienza e segna. Tecnicamente è fortissimo"

08 agosto 2018 15:09

Mirallas: "Mi voglio far conoscere da tutti, amo questo gioco offensivo. Alla Fiorentina consiglio.."

08 agosto 2018 14:59

Pjaca+Mirallas, la Fiorentina vuole volare. Ecco il piano di recupero fisico per il croato

08 agosto 2018 10:51

Domani alle 15.00 presentazione di Mirallas in sala stampa

07 agosto 2018 12:36

Mirallas è a Firenze: “Non vedo l’ora di iniziare, sono felice”.

07 agosto 2018 09:02

UFFICIALE, MIRALLAS È VIOLA IN PRESTITO CON DIRITTO. 4 ANNI DI CONTRATTO

04 agosto 2018 10:51

Calamai: "Mirallas? Potenziale fenomeno. Pjaca più lontano, dieci giocatori da vendere..."

03 agosto 2018 16:45

Pedullà: "Fatta per Mirallas, si riduce lo stipendio. Il costo dell'operazione..."

03 agosto 2018 14:10

Mirallas, per la Fiorentina è l'unica scelta. Addio Pjaca?

03 agosto 2018 10:29

La Nazione, arriva Mirallas. Saponara andrà via nel week-end.

03 agosto 2018 10:09

Pedullà: “Pjaca? Tutto fermo. Confermo trattativa per Mirallas, si può chiudere a breve”

02 agosto 2018 16:50

Scheda: conosciamo Mirallas, attaccante esterno in arrivo dall’Everton. Vero jolly offensivo

02 agosto 2018 14:24

Di Marzio: “Mirallas oggi non si è allenato, operazione da 2.7mln in prestito con diritto ma potrebbe arrivare anche a titolo definitivo”

02 agosto 2018 14:09

Sky Sport: la Fiorentina avanza per Mirallas dell’Everton. Prestito con diritto di riscatto

02 agosto 2018 13:53

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