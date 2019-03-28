"Voglio restare alla Fiorentina, fossi in Chiesa farei lo stesso. Ne ho visti tanti come lui..."

Kevin Mirallas, esterno offensivo della Fiorentina, parla a Tuttosport del compagno Federico Chiesa, oggetto del desiderio dei top club italiani:"Fossi in lui resterei qui. I giovani devono giocare, n...

Kevin Mirallas, esterno offensivo della Fiorentina, parla a Tuttosport del compagno Federico Chiesa, oggetto del desiderio dei top club italiani:

"Fossi in lui resterei qui. I giovani devono giocare, non stare in panchina. Nella mia carriera ne ho visti tanti arrivare in grandi club e poi non giocare mai. Federico rimanga qui ancora una o due stagioni, lui è figlio di questa squadra e di questa città

Mi auguro di restare ancora alla Fiorentina. Qui mi sento bene e mi piacerebbe restare. Mi piace questo club, mi piace questo gruppo e questo allenatore, mi piacciono i tifosi che ci sostengono sempre e non ci trasmettono mai sensazioni negative. Mi piace Firenze dove sta bene anche la mia famiglia. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione. Dopodiché parleremo".