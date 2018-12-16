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Probabile formazione: Mirallas e Norgaard titolari. Simeone davanti. A centrocampo spazio a...

Sarà dunque questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 affronterà in casa l’Empoli di Iachini. Assenti per squalifica: Veretout, Milenkovic e Edimilson, Pioli non rinuncia al suo 4...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 08:25
Probabile formazione: Mirallas e Norgaard titolari. Simeone davanti. A centrocampo spazio a... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
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Sarà dunque questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 affronterà in casa l’Empoli di Iachini. Assenti per squalifica: Veretout, Milenkovic e Edimilson, Pioli non rinuncia al suo 4-3-3 con Lafont tra i pali, Laurinì, Hugo, Pezzella, Biraghi in difesa. Norgaard in cabina di regia con Benassi e Gerson ai fianchi. Il tridente sarà composto dal solito Chiesa, Simeone ed il belga Mirallas. Solo panchina per Dabo e Pjaca.

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