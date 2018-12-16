Probabile formazione: Mirallas e Norgaard titolari. Simeone davanti. A centrocampo spazio a...

Sarà dunque questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 affronterà in casa l’Empoli di Iachini. Assenti per squalifica: Veretout, Milenkovic e Edimilson, Pioli non rinuncia al suo 4...

Sarà dunque questa la probabile formazione della Fiorentina che alle 15.00 affronterà in casa l’Empoli di Iachini. Assenti per squalifica: Veretout, Milenkovic e Edimilson, Pioli non rinuncia al suo 4-3-3 con Lafont tra i pali, Laurinì, Hugo, Pezzella, Biraghi in difesa. Norgaard in cabina di regia con Benassi e Gerson ai fianchi. Il tridente sarà composto dal solito Chiesa, Simeone ed il belga Mirallas. Solo panchina per Dabo e Pjaca.