Corriere Fiorentino: Pioli con il dubbio Mirallas - Pjaca. Contro il Cagliari i titolarissimi

Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, Stefano Pioli avrebbe già in testa l'undici anti Cagliari. In campo scenderà la formazione tipo, con la difesa che non si tocca ed il centrocampo c...

Come riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola, Stefano Pioli avrebbe già in testa l'undici anti Cagliari. In campo scenderà la formazione tipo, con la difesa che non si tocca ed il centrocampo con Gerson e Benassi qualche passo davanti a Jordan Veretout. L'unico dubbio del tecnico resta sul terzo interprete da affiancare a Chiesa e Simeone. Pjaca resta favorito su Mirallas, che però si è allenato bene a Firenze, in questi giorni. La rifinitura dirà l'ultima parola, sciogliendo le residue incertezze.