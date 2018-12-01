Mirallas: "È una partita speciale, abbiamo le qualità per vincere. Su Simeone..."

Kevin Mirallas, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È una partita speciale, visto che è la mia prima contro la Juventus".Prosegue sul...

Kevin Mirallas, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È una partita speciale, visto che è la mia prima contro la Juventus".

Prosegue sulla partita: "In casa giochiamo bene. Sappiamo quanto sia difficile giocare contro squadre di questo genere, ma se facciamo la nostra partita possiamo anche vincere".

Conclude: "È una partita argentina, con Simeone contro Dybala. Il Cholito sta vivendo un moneto difficile perché non segna, ma sarebbe speciale se riuscisse a farlo".