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Mirallas: "È una partita speciale, abbiamo le qualità per vincere. Su Simeone..."

Kevin Mirallas, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È una partita speciale, visto che è la mia prima contro la Juventus".Prosegue sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:13
Mirallas: "È una partita speciale, abbiamo le qualità per vincere. Su Simeone..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
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Kevin Mirallas, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "È una partita speciale, visto che è la mia prima contro la Juventus".

Prosegue sulla partita: "In casa giochiamo bene. Sappiamo quanto sia difficile giocare contro squadre di questo genere, ma se facciamo la nostra partita possiamo anche vincere".

Conclude: "È una partita argentina, con Simeone contro Dybala. Il Cholito sta vivendo un moneto difficile perché non segna, ma sarebbe speciale se riuscisse a farlo".

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