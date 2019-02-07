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Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."

Kevin Mirallas ha parlato a Eleven Sports, queste le sue parole:“Tornare a giocare in Belgio non è una priorità per me perché non mi darebbe modo di crescere. E’ anche vero che indossare i colori dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 18:10
Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Kevin Mirallas ha parlato a Eleven Sports, queste le sue parole:

“Tornare a giocare in Belgio non è una priorità per me perché non mi darebbe modo di crescere. E’ anche vero che indossare i colori dello Standard Liegi è sempre stato il mio sogno da ragazzo e per me tornare sarebbe un grande onore. Se ciò non dovesse succedere sarebbe una piccola delusione nella mia carriera”

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