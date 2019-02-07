Mirallas: "Un giorno vorrei tornare in Belgio ma per adesso non ci penso perchè..."
Kevin Mirallas ha parlato a Eleven Sports, queste le sue parole:“Tornare a giocare in Belgio non è una priorità per me perché non mi darebbe modo di crescere. E’ anche vero che indossare i colori dell...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 18:10
Kevin Mirallas ha parlato a Eleven Sports, queste le sue parole:
“Tornare a giocare in Belgio non è una priorità per me perché non mi darebbe modo di crescere. E’ anche vero che indossare i colori dello Standard Liegi è sempre stato il mio sogno da ragazzo e per me tornare sarebbe un grande onore. Se ciò non dovesse succedere sarebbe una piccola delusione nella mia carriera”