Mirallas, due assist perfetti per Chiesa, la Fiorentina vuole riscattarlo. Le sue parole...

Non un titolare, ma un supplente. Contro la Roma Kevin Mirallas ha disputato la migliore gara da quando Pantaleo Corvino lo ha preso dall’Everton. Seppur in prestito la Fiorentina sta pensando di risc...

Non un titolare, ma un supplente. Contro la Roma Kevin Mirallas ha disputato la migliore gara da quando Pantaleo Corvino lo ha preso dall’Everton. Seppur in prestito la Fiorentina sta pensando di riscattarlo versando agli inglesi circa sette milioni di euro. Sempre motivato e determinato, mai così decisivo, ieri due assist meravigliosi per Chiesa. “A Firenze mi trovo davvero bene, qui sono felice, la mia famiglia si è trovata subito bene, penso partita dopo partita, non è questo il momento di pensare al mio futuro”. Cosi riporta il Corriere dello Sport Stadio questa mattina.