Mirallas: "Voglio restare alla Fiorentina per sempre. Quando un compagno ha una difficoltà..."

Kevin Mirallas ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Mi piace molto parlare con i miei compagni di squadra, se qualcuno ha dei problemi aiuto volentieri come fa un capitano. Da quando sono arr...

Kevin Mirallas ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Mi piace molto parlare con i miei compagni di squadra, se qualcuno ha dei problemi aiuto volentieri come fa un capitano. Da quando sono arrivato dico che sarebbe bello indossare la maglia viola a lungo, spero che la Fiorentina sia contenta di me, di restare e firmare un grande contratto. Chiesa? E’ un grande calciatore, anche se è giovane è concentrato e molto professionale, farà una grande carriera”