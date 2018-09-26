Mirallas su Instagram si sfoga: "Sono deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più"
Questo il post pubblicato da uno dei protagonisti della sfida giocata ieri a Milano tra Inter e Fiorentina. Kevin Mirallas si affida al social network Instagram e scrive: “Deluso per il risultato di i...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 12:52
Questo il post pubblicato da uno dei protagonisti della sfida giocata ieri a Milano tra Inter e Fiorentina. Kevin Mirallas si affida al social network Instagram e scrive: “Deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più”.