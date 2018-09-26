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Mirallas su Instagram si sfoga: "Sono deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più"

Questo il post pubblicato da uno dei protagonisti della sfida giocata ieri a Milano tra Inter e Fiorentina. Kevin Mirallas si affida al social network Instagram e scrive: “Deluso per il risultato di i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 12:52
Mirallas su Instagram si sfoga: "Sono deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
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Questo il post pubblicato da uno dei protagonisti della sfida giocata ieri a Milano tra Inter e Fiorentina. Kevin Mirallas si affida al social network Instagram e scrive: “Deluso per il risultato di ieri, meritavamo di più”.

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