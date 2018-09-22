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Probabile formazione: Mirallas e Pjaca a supporto di Simeone. Tra i pali Lafont. A centrocampo...

Dovrebbe dunque essere questa la formazione della Fiorentina che oggi alle ore 18.00 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. Turnover in vista anche del turno infrasettimanale contro l'Inter e reduce...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
22 settembre 2018 08:50
Probabile formazione: Mirallas e Pjaca a supporto di Simeone. Tra i pali Lafont. A centrocampo... - Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
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Dovrebbe dunque essere questa la formazione della Fiorentina che oggi alle ore 18.00 affronterà la Spal di Leonardo Semplici. Turnover in vista anche del turno infrasettimanale contro l'Inter e reduce dalla sfida contro la Sampdoria mercoledì scorso. Tra i pali torna Lafont difesa come di consueto a quattro elementi con Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. Centrocampo con Veretout in cabina di regia, Gerson e Benassi. In attacco turno di riposo per Chiesa e quindi spazio a Pjaca, Simeone e Mirallas.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, Pjaca, Simeone, Mirallas.

Gabriele Caldieron

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