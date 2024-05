“I belgi sono temibili in attacco, soprattutto con Thiago, ma anche con Skov Olsen che se è al 100% è un pericolo per chiunque. Ma in difesa ci sono giocatori troppo lenti. Occhio allo stadio, perché mette pressione”. Battuta finale sui ricordi di Mirallas di Firenze: “Molto positivi, anche se ho giocato e segnato meno di quanto fossi abituato. Mi hanno sempre trattato bene tutti, così come la mia famiglia”.