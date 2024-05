Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l’Europa all’Olympiakos

Nel campionato greco finisce 2-2 il derby tra Panathinaikos e Olympiakos. Le due squadre si giocavano il terzo posto in classifica ultimo utile per partecipare alla prossima edizione della Conference League. Il gol di testa dell’ex Fiorentina Stevan Jovetic è risultato quindi decisivo per i biancorossi. Il titolo è andato al Paok Salonicco, mentre l’Aek Atene è arrivato secondo e si qualifica anch’esso in Conference League. Il Panathinaikos termina quarto e resta quindi fuori dall’Europa.

Bakasetas aveva porta in vantaggio i biancoverdi che nel recupero del primo tempo avevano anche raddoppiato con Bernard. Nella ripresa l’ingresso di Jovetic che svolta a la partita per i suoi. Prima offre l’assist a Podence, poi segna di testa il gol del definitivo pareggio. Caos e disordini nel finale, con Podence espulso e la polizia che è addirittura entrata in campo in assetto antisommossa.

La tensione in città in vista della finale di Conference tra Olympiakos e Fiorentina pare destinata purtroppo a salire nelle prossime ore e con essa anche i timori di molti tifosi viola che hanno deciso di sostenere la squadra ad Atene.

