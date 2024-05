Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp

La Roma batte 1-0 il Genoa nel posticipo della 37esima giornata di Serie A e piazza l’allungo decisivo sulla Lazio in classifica, garantendosi quel sesto posto che, con l’aiuto dell’Atalanta, potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi la spuntano al termine di un match a lungo equilibrato e privo di emozioni. Lo fanno dopo essere rimasti in 10 (espulsione per proteste di Paredes), grazie all’incornata vincente di Lukaku al 79′. Il giallo per l’esultanza significa squalifica e dunque ultimo match disputato col club capitolino. De Rossi torna al successo dopo tre partite e ora è pronto a tifare la Dea nella finale di Europa League in programma mercoledì.

Va comunque sottolineato che, se la squadra di Gasperini dovesse alzare il trofeo, sarà anche necessario che chiuda al quinto posto e che dunque non superi in classifica né la Juventus, né il Bologna, attese dallo scontro diretto lunedì sera. Uno scenario insomma plausibile, ma che resta certamente complicato. Il medesimo scenario potrebbe agevolare non solo i giallorossi ma anche Fiorentina, Torino o Napoli che in caso di ottavo posto conquisterebbero un posto nella prossima edizione di Europa League.

IL TABELLINO

Roma-Genoa 1-0

Roma (4-3-2-1): Svilar 6,5; Celik 6, Llorente 6, Ndicka 6, Angelino 6,5 (36′ st Mancini sv); Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 6; Pellegrini 5,5 (18′ st Dybala 5,5 (45’2 st Kristensen sv)), Baldanzi 6 (18′ st El Shaarawy 6,5); Lukaku 6,5 (45’+2 st Abraham sv).

Allenatore: De Rossi 6

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6,5 (36′ st Vitinha sv), De Winter 6, Vasquez 6; Spence 6, Frendrup 5,5, Badelj 6,5 (36′ st Malinovskyi 6), Strootman 6 (22′ st Thorsby 6), Martin 6; Ekuban 5,5 (22′ st Gudmundsson 5,5), Retegui 5,5.

Allenatore: Gilardino 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 34′ st Lukaku (R)

Ammoniti: Lukaku (R)

Espulsi: Paredes (R)

