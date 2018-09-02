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Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas

La lista dei convocati che scenderà oggi in campo contro'Udinese. Tornano Thereau e Laurini. Prima volta per Mirallas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 12:05
Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
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La lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro l’Udinese di oggi. Tornano convocabili Thereau e Mirallas

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Vlahovic.

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