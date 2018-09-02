Convocati, si rivedono Thereau e Laurini. Prima per Mirallas
La lista dei convocati che scenderà oggi in campo contro'Udinese. Tornano Thereau e Laurini. Prima volta per Mirallas...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 12:05
La lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro l’Udinese di oggi. Tornano convocabili Thereau e Mirallas
Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Vlahovic.