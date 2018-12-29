PAGELLE VIOLA: CHIESA E MIRALLAS SUL PALO, SIMEONE ANCORA FLOP

Di Gabriele Caldieron Queste le pagelle dei giocatori viola dopo Genoa-Fiorentina:LAFONT: 6, sostanzialmente inoperoso. Balbetta nell’unica conclusione rossoblu si riprende nel secondo tempo sul colpo...

Di Gabriele Caldieron

Queste le pagelle dei giocatori viola dopo Genoa-Fiorentina:

LAFONT: 6, sostanzialmente inoperoso. Balbetta nell’unica conclusione rossoblu si riprende nel secondo tempo sul colpo di testa di Piatek.

LAURINI: 6, contiene in modo positivo le mareggiate rossoblu. (Dal 65’ CECCHERINI: 6, normale amministrazione).

MILENKOVIC: 6.5, se Piatek non gioca una gran partita è merito suo.

PEZZELLA: 6.5, vedi Milenkovic sebbene contenga il collega. Khouamè.

BIRAGHI: 6, ammonito per proteste pare essere bisognoso di rifiatare. Provvidenziale nel chiudere Piatek al 85’.

VERETOUT: 6.5, da interno di centrocampo gioca con più dinamismo. Corsa e qualità. Suo l’assist per il palo di Chiesa.

NORGAARD: 6, senza infamia e senza lode. Gioca semplice senza strafare.

EDIMILSON: 5.5, murato da Radu al 40’ su bell’assist di Chiesa. Perde troppe sfere. (Dal 57’ BENASSI: 5.5, non da l’apporto sperato)

CHIESA: 6.5, al 17’ è bravo Romero a chiudere un suo diagonale. Al 55’ sorvola di poco la traversa poi colpisce un palo clamoroso.

SIMEONE: 4.5, pronti via e sbaglia da due passi di testa. Poi il nulla cosmico. L’errore pesa come un macigno poichè era quasi più difficile sbagliare che realizzare al rete del vantaggio.

MIRALLAS: 6.5, al 39’ colpisce un clamoroso palo dove calcia bene. Poi è sempre propositivo. (Dal 83’ PJACA: s.v)

PIOLI: 6, propone Norgaard dal primo minuto e la scelta sembra giusto perché la squadra è comunque più compatta e creativa. Allontanato per proteste nell’episodio del presunto fallo di mano in area. Tardivo sulla terza sostituzione.

Foto: Il Secolo XIX