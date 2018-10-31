Chiarugi: "non può fare tutto Chiesa, Pjaca e Mirallas devono fare di più"

Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Blu, analizzando vari temi caldi."Da sabato dipende molto del bilancio di questa stagione: arriva una big, e una vittoria potrebbe...

Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Blu, analizzando vari temi caldi.

"Da sabato dipende molto del bilancio di questa stagione: arriva una big, e una vittoria potrebbe anche farci ripartire. Mirallas? Buon giocatore, mi piace ma sta subendo le stesse difficoltà di tutto il resto della squadra. Deve fare qualcosa di più anche se ha fatto vedere di essere determinato. Pjaca? Idem per lui. Ha qualità tecniche ma è arrivato il momento di tirare fuori gli attributi e prendersi le sue responsabilità. Non si può continuare a pensare che Chiesa riesca a trascinare tutti da solo. Simeone? Il momento è difficile ma lo vedo caratterialmente più forte. Si riprenderà, sono sicuro".