Notizie Chiarugi Fiorentina

Chiarugi: “Liedholm? Decisi che sarei andato via. Ero depresso, non mi vergogno a dirlo. Avevo perso 10 chili”
15 marzo 2026 08:59
Chiarugi: “Io simulatore? Macché, gli arbitri mi odiavano. A quel tempo si menava davvero in campo”
15 marzo 2026 08:59
Chiarugi: “La Conference può dare morale per il campionato, Piccoli, Gud e Kean ci possono salvare”
11 marzo 2026 10:10
Chiarugi: “Sono sconvolto dalle parole di De Gea, i tifosi Viola soffrono. Kean è l'unico che può salvarci"
09 marzo 2026 16:07
Chiarugi: "Baldanzi un ottimo giocatore ma non dimentichiamoci di Fazzini che è stato fuori per infortunio"
09 gennaio 2026 17:11
Chiarugi: “I calciatori non hanno più alibi, a me Pioli piaceva. Solo Kean può toglierci da questa situazione”
03 dicembre 2025 09:26
Chiarugi sull’assenza di Commisso: “Se non viene a Firenze significa che la situazione è seria”
03 dicembre 2025 09:26
Chiarugi: “La Fiorentina ha un blocco psicologico. Noi avevamo una squadra con gente forte ma retrocedemmo”
03 dicembre 2025 09:26
Chiarugi: “Non possono essere diventati dei brocchi, l’anno scorso sono arrivati sesti”
03 dicembre 2025 09:25
Chiarugi: "Ci aspettavamo di più da Piccoli. I giocatori dicono di lavorare, ma finora che hanno fatto?"
07 novembre 2025 16:51
Chiarugi: "Kean l'anno scorso aveva stimoli, ora non segna ed è disperato. Dzeko? Non ti risolve le partite"
02 ottobre 2025 15:23
Chiarugi : ”Gudmundsson deve trascinare la Fiorentina. Palladino ha sbagliato a parlare così”
26 settembre 2025 17:21
Chiarugi: "Kean ha trovato la serenità a Firenze e quella vale di più dei soldi che può prendere altrove"
12 luglio 2025 15:47
Chiarugi: "Dobbiamo essere celeri. Pioli speriamo arrivi presto, la stagione comincia tra 50-60 giorni"
13 giugno 2025 16:28
Chiarugi: "Gudmundsson è stato troppo discontinuo, la Fiorentina deve risolvere quanto prima questa situazione spinosa"
06 giugno 2025 14:32
Chiarugi: "Gudmundsson uscito arrabbiato, ma bisogna capire Palladino. Kean ha cambiato la partita"
02 maggio 2025 16:14
Chiarugi: “La Fiorentina è in zona europea ma non si deve più sbagliare. Gud-Kean come l attacco dell Inter”
03 aprile 2025 21:33
Sentite Chiarugi: "Sottil è un giocatore strano, se tu lo vendessi potresti rimanerci male"
19 novembre 2024 13:41
Chiarugi su Kean: "Sta vivendo momento magico. La Fiorentina gioca per servirlo il prima possibile"
04 novembre 2024 18:43
Chiarugi: "Palladino va aspettato, ci darà grandi soddisfazioni perché è un tecnico di idee"
14 ottobre 2024 19:26
Chiarugi: "A Milano Fiorentina spensierata come con il Napoli. Nico giocherà un bello spezzone"
23 novembre 2023 13:04
Chiarugi alla Gazzetta: "Le possibilità però sono 50 e 50. In città le aspettative sono molto alte"
24 maggio 2023 11:25
Chiarugi: "Ieri la Fiorentina mi ha esaltato, se la squadra gira gli attaccanti fanno belle cose. Ikone? Ottima prestazione"
05 marzo 2023 13:36
Chiarugi: "Non si può cambiare formazione ogni partita, non si trova la quadratura. Firenze stia vicino alla squadra"
16 settembre 2022 19:33
Chiarugi: "Giocatori trasformati, Fiorentina bellissima rivelazione: insidierà le sette sorelle"
01 ottobre 2021 15:10
Chiarugi: "La Fiorentina potrebbe inserirsi fra le sette sorelle. Buon lavoro della società, va elogiata"
07 settembre 2021 00:00
Chiarugi: "Callejon è l'ombra di quello a Napoli. Ribery ha fatto bene"
10 febbraio 2021 14:51
Chiarugi: "È difficile pensare di vedere Montiel con il Milan. Ribery mi sembra preoccupato"
28 novembre 2020 14:52
Chiarugi: "Thiago Silva acquisto roboante. Commisso sembra propenso ad investire cifre importanti"
21 giugno 2020 18:03
Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"
17 maggio 2020 22:44
Chiarugi: "Chiesa? Ha ritrovato la miglior condizione. Vlahovic? Vuole dimostrare di meritarsi il posto"
18 febbraio 2020 16:50
Chiarugi su Chiesa: "Il ragazzo non è un cascatore, le etichette possono nuocere a livello psicologico"
23 ottobre 2019 19:25
Chiarugi: "Il Milan ha delle difficoltà. La Fiorentina dovrà giocare sull'aspetto psicologico e senza aver paura"
27 settembre 2019 20:52
Chiarugi: "Non riuscirei a vedere la Fiorentina in un nuovo impianto, la sua casa è il Franchi. Sì al suo restyling"
19 settembre 2019 11:08
Chiarugi: “Arriveranno delle sorprese dai viola. Suso-Chiesa sarebbe interessante. Simeone...”
12 agosto 2019 21:00
Chiarugi: "Ricordiamoci che prima la Fiorentina era stata a 4 punti dalla zona Champions League"
17 maggio 2019 08:38
Chiarugi: "Purtroppo dopo 50 anni siamo ancora a parlare di questo scudetto"
11 maggio 2019 11:33
Chiarugi su Chiesa:" Il ragazzo è poco lucido quando calcia in porta. Ecco cosa lo condiziona.."
18 dicembre 2018 21:35
Chiarugi: "non può fare tutto Chiesa, Pjaca e Mirallas devono fare di più"
31 ottobre 2018 16:12
Chiarugi su Chiesa: "Ci sono passato anche io, non va condannato per un episodio"
02 ottobre 2018 13:11
Chiarugi: "Simeone inesperto, contro l'Atalanta poteva arrivare la vittoria"
20 febbraio 2018 12:08
Chiarugi: "Antonelli e Locatelli fanno comodo. Saponara? Peccato, non entra nei meccanismi della squadra"
13 gennaio 2018 15:14
Chiarugi: "Simeone e Babacar? Bravi, ma hanno bisogno di più sostegno in attacco"
28 novembre 2017 19:57
Chiarugi: "Thereau sarà utile, Chiesa forte ma non può essere il salvatore della patria. Gil Dias invece.."
15 settembre 2017 11:09
Chiarugi: "Kalinic? E' l'ideale per Montella, ma anche per Pioli. Arriva sempre in doppia cifra..."
10 agosto 2017 17:49
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