Chiarugi: "Palladino va aspettato, ci darà grandi soddisfazioni perché è un tecnico di idee"

L'ex giocatore della Fiorentina ha commentato l'inizio di stagione del nuovo gruppo targato Raffaele Palladino

A margine dell'inaugurazione dell'Info Point riguardante la fondazione Tommasino Bacciotti, è intervenuto l'ex giocatore viola Luciano Chiarugi che ha parlato del nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino: "Palladino va aspettato, non bisogna criticarlo né polemizzare troppo perché è arrivato ora e riuscirà a darci grandi soddisfazioni in futuro. Ne sono sicuro e spero che la vittoria contro il Milan sia la base da cui partire, per me sarà la svolta per la stagione viola. La Fiorentina ha perso tanti punti con avversari più deboli, ma da adesso inizia la nuova stagione."

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