Chiarugi: "Callejon è l'ombra di quello a Napoli. Ribery ha fatto bene"

Chiarugi ha parlato dei problemi e del rendimento dei giocatori in casa viola.

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto su Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: "La squadra viola ha qualità e mezzi per costruire una classifica migliore. Ci possono essere solo problemi legati alla pandemia, dal momento che tutte le squadra hanno dovuto adattarsi. Tanti calciatori di qualità non sono riusciti ad esprimere le loro potenzialità, tra cui Callejon. Lo spagnolo è l’ombra di quello visto a Napoli, è scarico. Mentre Ribery ha fatto bene quando è sceso in campo, ma è stato spesso fermato da problemi fisici. Ci sono molte piccole cose da aggiustare, però adesso dobbiamo pensare agli scontri diretti".

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