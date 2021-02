Valcareggi: “Prandelli merita la conferma come allenatore, può ancora fare il mister a lungo”

A Lady Radio ha parlato il giornalista e procuratore Furio Valcareggi:

“Prandelli si merita di essere riconfermato ma non lo voglio dietro ad una scrivania, ma in panchina. Ha le forze per poter allenare ancora a lungo. La speranza è che possa riportare la Fiorentina ai livelli che abbiamo vissuto durante la sua prima esperienza. E a dispetto di Iachini bisogna rimarcare il fatto che non ha avuto Chiesa a disposizione, che faceva un certa differenza”.

