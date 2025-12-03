Chiarugi: “Non possono essere diventati dei brocchi, l’anno scorso sono arrivati sesti”

Luciano Chiarugi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “Gosens? L’esterno tedesco è fondamentale. È un leader vero. In questo mese la sua assenza si è sentita e l’infortunio è stato un problema. C’è bisogno di personalità e lui ce l’ha. La Fiorentina ha comprato ottimi giovani, di qualità e di prospettiva, ma ha tenuto la maggior parte dei calciatori che con Raffaele Palladino nel campionato scorso sono arrivati sesti e in semifinale di Conference League. Non possono essere diventati dei brocchi. Non ci posso credere”.