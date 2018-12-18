Chiarugi su Chiesa:" Il ragazzo è poco lucido quando calcia in porta. Ecco cosa lo condiziona.."

L’ex viola ha toccato tanti temi legati alla squadra di Pioli reduce dal ritorno alla vittoria com l'Empoli.Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato anche della situazione in casa v...

L’ex viola ha toccato tanti temi legati alla squadra di Pioli reduce dal ritorno alla vittoria com l'Empoli.

Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato anche della situazione in casa viola anche in vista della gara contro il Milan di sabato alle 15: “Io pensavo di poter continuare a giocare nella Fiorentina, mi aspettavo fare una carriera come quella di Antognoni.

Quando ho lasciato Firenze per andare al Milan è stato ho shock, il problema era lasciare Firenze dove ormai mi sentivo a casa.

Dovermi staccare dal volte viola non è stato facile, al Milan ho trovato un ambiente straordinario che mi ha aiutato molto. In rossonero ho fatto una grande stagione.

Chiesa? E’ vero ha segnato poco sino ad ora, ci aspettavamo qualcosa in più da lui ma sicuramente le responsabilità che ha lo limitano un po’. Dobbiamo avere pazienza con lui. Dovrebbe essere più lucido sotto porta ma sono sicuro che ci arriverà“.

Radio Bruno Toscana