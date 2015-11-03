Notizie Milan Fiorentina Fiorentina

Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”
20 ottobre 2025 16:02
Zazzaroni: "Il rigore non c'era: Gimenez è crollato come se fosse stato colpito da un destro di Tyson"
20 ottobre 2025 14:20
Sorprese nel Milan per la sfida alla Fiorentina: davanti possibile coppia Loftus-Leao
18 ottobre 2025 15:22
Amoruso ha le idee chiare: "Non credo nella vittoria e nella rinascita della Fiorentina contro il Milan"
18 ottobre 2025 14:08
Teo Teocoli: "Lo scudetto di Pioli col Milan? Un trofeo un pò rubato, che non ha lasciato traccia"
16 ottobre 2025 13:34
Galbiati: "Milan-Fiorentina? Partita della svolta: potresti avere la squadra che tutti ci aspettavamo"
16 ottobre 2025 13:10
Di Gennaro su Milan-Fiorentina: "Per vincere devi giocare una partita perfetta, ora gira male tutto"
10 ottobre 2025 13:34
Maignan: "La Fiorentina è partita meglio, ma noi bravi a reagire dopo il 2-0. Potevamo anche vincere"
06 aprile 2025 16:51
Milan-Fiorentina, vietato lo striscione "Solo per la maglia" alla Curva Sud: "Repressione ingiustificata"
05 aprile 2025 15:58
I convocati della Fiorentina per il Milan: non recupera Gosens, ancora fuori Colpani
04 aprile 2025 17:27
Viviano: "La Fiorentina ha le sue chance contro il Milan. Maignan o De Gea? Meglio lo spagnolo"
04 aprile 2025 16:31
Bonanni sicuro: "La Fiorentina farebbe bene a trovare una soluzione per rinnovare Kean"
04 aprile 2025 15:39
Il punto sugli infortuni, Palladino: "Colpani è in ripresa. Gosens? Speriamo di recuperarlo per il Milan"
03 aprile 2025 16:26
Behrami sul Milan: "Prende gol clamorosi. È la squadra che ha deluso di più in questa stagione"
01 aprile 2025 17:48
Da Milano: "Milan dà priorità alla sfida contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia, non alla Fiorentina"
01 aprile 2025 17:22
Corriere Fiorentino, Con il Milan fischiato quinto rigore a sfavore. Nessuno peggio della Fiorentina in Italia
26 novembre 2023 19:15
Mazzoleni al Var è sempre una condanna per la Fiorentina, che non sia messo più al var con i viola
25 novembre 2023 23:22
Chiarugi: "A Milano Fiorentina spensierata come con il Napoli. Nico giocherà un bello spezzone"
23 novembre 2023 13:04
Milan perde anche l'ultimo attaccante: Okafor out con la Fiorentina. Rossoneri appesi a Jovic
23 novembre 2023 12:50
Capello dice la sua: "Senza Leao e Giroud al Milan serve un'impresa per vincere con la Fiorentina"
22 novembre 2023 18:39
Da Milano, Pioli verso il turnover con la Fiorentina. Vuole recuperare gli infortunati per la Champions
21 novembre 2023 19:28
Crudeli senza speranza: "Speravo che Jovic fosse buon acquisto ma non ha fatto un tiro"
20 novembre 2023 19:12
Giroud squalificato, Leao e Calabria infortunati. Milan in ansia per il match con la Fiorentina
11 novembre 2023 19:13
Bucchioni: "Con una squadra importante al posto della Fiorentina Sozza sarebbe andato al Var"
15 novembre 2022 13:41
Scrive "C'è il rigore alla Fiorentina per fallo Tomori su Ikonè". Tifosi del Milan gli augurano un tumore
15 novembre 2022 13:17
Bocci: "Decisioni di Sozza tutte in una sola direzione. Prima i torti contro l'Inter, adesso contro il Milan"
14 novembre 2022 16:01
Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"
14 novembre 2022 14:01
PAGELLE VIOLA, TERRACCIANO LA COMBINA GROSSA, AMRABAT DOMINA, IKONE SPRECA
13 novembre 2022 19:56
Il ricordo di Antognoni a DAZN: "Maradona era un amico. Riuscì a unire tutte le tifoserie"
29 novembre 2020 15:07
Dragowski a Dazn: "Prandelli ha avuto poco tempo per lavorare però ha già messo qualcosa di suo"
29 novembre 2020 14:53
Dal gol qualificazione alla tribuna. Tofol Montiel non ci sarà per la gara contro il Milan
29 novembre 2020 14:41
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
28 novembre 2020 18:34
Prandelli: "Prima i 40 punti, poi il resto. Vlahovic? Problema tecnico. Montiel? Fisicamente deve crescere"
28 novembre 2020 14:28
Leao: "Il mio gol con la Fiorentina è stato un momento di fantasia. È stata una giocata istintiva"
04 ottobre 2019 19:34
Beldi scherza: "La Viola a Milano..ha segnato almeno! Dal mercato prenderei un calciatore della Juve.."
24 dicembre 2018 14:26
Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..
23 dicembre 2018 15:33
La Fiorentina vince, Chiesa segna e Tiziano Crudeli in diretta non la prende benissimo VIDEO
22 dicembre 2018 19:45
Chiesa: “Felicissimo per la vittoria la meritavamo. Abbiamo dimostrato di non mollare mai”
22 dicembre 2018 16:36
PAGELLE VIOLA: CHIESA EROE. LAFONT POSITIVO, HUGO E MILENKOVIC...
22 dicembre 2018 16:28
(VIDEO): “Irina te amo”, Borja Valero, Antognoni ed altro in Milan-Fiorentina
21 dicembre 2018 17:08
Pioli: “Simeone ha sbagliato, domani sarà 4-3-3. Corvino sa che giocatori voglio”.
21 dicembre 2018 13:13
(FOTO): “Florence4Ever” lo slogan nel retro della maglia per Milan-Fiorentina
21 dicembre 2018 12:41
Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”
20 dicembre 2018 11:17
Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo..
19 dicembre 2018 21:15
Chiarugi su Chiesa:" Il ragazzo è poco lucido quando calcia in porta. Ecco cosa lo condiziona.."
18 dicembre 2018 21:35
Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."
17 dicembre 2018 21:33
Milan-Fiorentina, arriva il “black friday” sconti sui biglietti. Le info
21 novembre 2018 15:39
Simeone: "Con 14 goal stagione importante, oggi non siamo stati in grado di reagire. Resto a Firenze"
20 maggio 2018 20:52
Fiorentina asfaltata a San Siro, il Milan vince 5-1 e vola in Europa
20 maggio 2018 19:49
Anche Diego Della Valle presente a San Siro per Milan-Fiorentina
20 maggio 2018 18:33
La Nazione: a Milano Domenica alle 18.00, mille tifosi seguiranno la Fiorentina nell'ultima gara
16 maggio 2018 10:18
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