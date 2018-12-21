Pioli: “Simeone ha sbagliato, domani sarà 4-3-3. Corvino sa che giocatori voglio”.

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa prima della partenza verso Milano dove sabato alle 15.00 affronterà il Milan:“Occasione ghiotta domani? Tutte le gare sono occa...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa prima della partenza verso Milano dove sabato alle 15.00 affronterà il Milan:

“Occasione ghiotta domani? Tutte le gare sono occasioni importanti, l’abbiamo sfiorata più volte, il Milan ha tanta qualità e sebbene abbia assenze non credo sia in difficoltà. Domani recuperiamo giocatori importanti ma dobbiamo mettere qualcosa in più.

Approccio mentale? La squadra lavora bene e con serietà. Vincere domenica dopo tempo ci ha dato convinzione e motivazione per domani.

Domani vale doppio per il TAS? Partita che vale tanto, dobbiamo dare continuità ai risultati anche per guadagnare punti in classifica. La colpa nella vicenda TAS non è del Milan. Abbiamo preparato la gara in modo importante.

Simeone? Ho visto Giovanni carico, ha dato continuità al gol di Reggio Emilia. Ha fatto una gran gara domenica. Ha sbagliato, è umano e lo ha ammesso chiedendo scusa. Ha sempre dato tutto perché è attaccato al nostro lavoro.

Pjaca? La squadra sta bene, Diks non sarà convocato. Sono tutti disponibili. Pjaca sta bene, segnali positivi da lui.

3-5-2? Ho fatto valutazione ma giocheremo con il 4-3-3. Facendo attenzione al Milan che in attacco è molto bravo.

Classifica equilibrata? Le squadre medio basse sono difficili da battere ed anche le grandi hanno perso punti. La classifica è corta e dal sesto al decimo posto non c'è molta differenza a livello tecnico. Sarà un campionato equilibrato.

Calciomercato allungato? Sarà contento Corvino perché ha più tempo per le trattative. Nello spogliatoio sappiamo bene come funziona il calciomercato. Non ho mai avuto problemi con nessuno a livello di atteggiamento negli allenamenti. Sanno quali giocatori prendere”.