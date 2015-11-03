Labaro Viola

Notizie Stefano Pioli Fiorentina

Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"

15 dicembre 2025 14:53

Criscitiello rivela: "Vanoli nelle prime riunioni ha evidenziato una preparazione fisica sbagliata"

26 novembre 2025 14:30

Malusci attacca: "Fiorentina presuntuosa dal primo giorno. Ora i giocatori sono spalle al muro"

13 novembre 2025 14:24

Fiorini avvisa: "Le parole di Goretti mi hanno spaventato: non si può passare da zero a cento"

07 novembre 2025 14:52

Orlando attacca: "Pioli presuntuoso: non ha ascoltato nessuno. L'esonero? Si poteva fare prima"

05 novembre 2025 14:15

Pioli ha provato a dissuadere la società dall'esonero: le dimissioni non sono mai state un'opzione

04 novembre 2025 13:53

Pallavicino: "Pioli? Se non si è dimesso è perché sa di non essere il principale responsabile"

04 novembre 2025 13:44

Mareggini: "La Fiorentina deve chiudere i giocatori in spogliatoio e scegliere con loro l'allenatore"

04 novembre 2025 13:29

Formigli: "Dobbiamo riconoscere che mandare via Palladino è stato un errore. Io lo riprenderei"

03 novembre 2025 13:52

De Paola duro su Pioli: "Esonerato ovunque sia andato. Gli consiglio di non essere presuntuoso"

03 novembre 2025 13:27

Poesio: "Quattro dimissioni in sette anni di gestione Commisso. Un record che deve far riflettere"

02 novembre 2025 11:49

L'analisi di Di Gennaro: "Fiorentina-Lecce? Se non vinci diventa dura confermare Pioli e lui lo sa"

31 ottobre 2025 13:33

Piccinetti: "I giocatori della Fiorentina sono tutti lenti. Possibile che Pioli non trovi una soluzione?"

29 ottobre 2025 13:41

Brovarone: "La Fiorentina perde tempo: Pioli dovrebbe essere mandato via. Alternativa? Vanoli"

28 ottobre 2025 13:43

Ciccio Caputo: "Pioli? Lo stimo molto. Ha tutte le carte in regola per far ripartire la Fiorentina"

24 ottobre 2025 14:24

Biasin: "Pioli? Non vedo una squadra che gli rema contro, ma manca la spavalderia di Palladino"

22 ottobre 2025 13:12

Bergomi: "Se la Fiorentina ritrova se stessa può rientrare nella zona Europa, ma davanti vanno forte"

17 ottobre 2025 13:37

Teo Teocoli: "Lo scudetto di Pioli col Milan? Un trofeo un pò rubato, che non ha lasciato traccia"

16 ottobre 2025 13:34

Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"

16 ottobre 2025 13:19

Piccinetti: "Gudmundsson? Può rendere anche alla Fiorentina. Se non lo fa la colpa non è di Pioli"

15 ottobre 2025 13:57

Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"

15 ottobre 2025 13:45

Marilungo sostiene Stefano Pioli: "Grande allenatore. Serve tempo, ma troverà la quadra giusta"

14 ottobre 2025 14:00

Felipe sostiene Pioli: "Esperto, sa dove intervenire. Un cambio? Fuori non ci sono signori allenatori"

10 ottobre 2025 14:04

Capello: "Pioli fa quello che ritiene giusto per arrivare al successo, ma i giocatori non lo seguono"

10 ottobre 2025 13:44

Polverosi duro: "La Fiorentina delle prime partite è degna di una retrocessione in Serie B"

07 ottobre 2025 13:49

Cassano attacca: "Pioli? Una pasta riscaldata, destinato a saltare. L'alternativa? Spalletti"

07 ottobre 2025 10:34

Bucchioni attacca: "Pradè ha finito il suo tempo. Insisterà con Pioli solo per i soldi che gli dà"

06 ottobre 2025 14:31

Adani: "Esonero Pioli? Siamo pazzi? Io aspetto Pradè e Commisso, serve la forza della società"

06 ottobre 2025 14:10

Condò: "Pioli? La terribile crisi di risultati lo sta asfissiando. Roma? Freddezza implacabile"

06 ottobre 2025 13:42

Malusci: "Le parole di Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma c'è bisogno di quagliare"

02 ottobre 2025 14:11

Sella: "Pioli? Avrei proseguito sulla scia di Palladino: avremmo visto una Fiorentina molto più solida"

02 ottobre 2025 13:53

Marchini sulla Fiorentina: "Serve un'uscita ufficiale della società che ribadisca la fiducia a Pioli"

01 ottobre 2025 13:48

Pedullà attacca: "Pioli ha reso Kean un attaccante banale e ha mandato in confusione la Fiorentina"

29 settembre 2025 14:39

Orlando: "La società è assente. Pioli è il primo responsabile: manca la chimica fra lui e i giocatori"

29 settembre 2025 14:26

Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva

06 agosto 2025 09:33

Trevisani: "Pioli è l'uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile"

30 luglio 2025 21:03

Ferrara: "Ingiusto definire Pioli normalizzatore: credo sia l'uomo giusto. L'idea è di Ferrari"

12 giugno 2025 19:23

Damiani: "Pioli allenatore capace e vincente. Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati"

11 giugno 2025 14:58

TMW scrive: "Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina ma ci sarà da aspettare i primi di Luglio"

11 giugno 2025 11:07

Di Marzio: "Per la Fiorentina Pioli è la prima scelta, ma nella lista c'è anche Patrick Vieira"

05 giugno 2025 21:54

Badelj: "Con Pioli mi sento spesso. Nello spogliatoio prima si facevano scherzi, ora tutti scrollano uno schermo"

11 gennaio 2025 15:31

"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando

20 novembre 2021 21:28

Ancora ag. di Pioli: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma per il rinnovo decide la Proprietà"

08 febbraio 2019 18:05

E adesso obbligatorio provarci: l'Atalanta nel destino come nel 95-96. Pioli: perchè non giocare sempre in contropiede?

31 gennaio 2019 14:57

Pioli: “Simeone ha sbagliato, domani sarà 4-3-3. Corvino sa che giocatori voglio”.

21 dicembre 2018 13:13

Pioli, la conferenza stampa del mister viola si terrà domani alle 14 presso la sala stampa

28 settembre 2018 13:45

ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi

20 settembre 2018 12:02

ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina

17 settembre 2018 10:39

CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...

17 settembre 2018 09:02

Pioli: “Veretout sarà regista, andremo a Napoli per sfruttare le occasioni. Grazie alla Lega. Lafont...”

14 settembre 2018 13:57

CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori

11 settembre 2018 09:12

Pioli: "Temevo le ripartenze ma con uno stadio così i ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric e Benassi..."

02 settembre 2018 20:14

Pioli: "Importante segnare tanti goal, bene Edimilson e Gerson. Il dissenso della curva? Tutti vogliono bene la Fiorentina".

26 agosto 2018 22:45

Corriere Dello Sport - Stadio: Saponara rimane? Dipende dal modulo che adotterà Pioli...

16 maggio 2018 10:02

STEFANO PIOLI, ALLENATORE O SEMPLICE GESTORE? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI

24 aprile 2018 09:03

CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30

15 aprile 2018 09:42

Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."

14 aprile 2018 09:04

CdS Stadio, studiare l'avversario per conquistare l'europa in una "Fiorentina a quattro facce"

13 aprile 2018 09:28

Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...

31 marzo 2018 09:17

Pioli a La Gazzetta: "Ho scommesso con Simeone più di dodici goal. Chiesa? Da doppia cifra. Antognoni..."

04 gennaio 2018 09:39

La Nazione, dopo il pareggio contro la Lazio Pioli cerca la continuità per tornare alla vittoria. Contro il nuovo Sassuolo di Iachini

28 novembre 2017 07:59

Le ultime su Fiorentina-Roma - Dubbio Thereau per Pioli. Recuperato Saponara

03 novembre 2017 19:23

Pioli perde dieci giocatori: ecco gli impegni dei giocatori con la nazionale

28 agosto 2017 10:53

Stefano Pioli concede due giorni di riposo al gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissato per mercoledì

28 agosto 2017 10:19

Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria

26 agosto 2017 17:21

ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani

26 agosto 2017 11:26

Archivio

Esplora l'archivio di Stefano Pioli

Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 2
Sett. 46
Sett. 6 Sett. 5
Sett. 51 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 20 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 44 Sett. 35 Sett. 34