Notizie Stefano Pioli Fiorentina

Criscitiello: "Commisso? Caccerei Goretti e Ferrari, triennale a Giuntoli e riprenderei Stefano Pioli"
15 dicembre 2025 14:53
Criscitiello rivela: "Vanoli nelle prime riunioni ha evidenziato una preparazione fisica sbagliata"
26 novembre 2025 14:30
Malusci attacca: "Fiorentina presuntuosa dal primo giorno. Ora i giocatori sono spalle al muro"
13 novembre 2025 14:24
Fiorini avvisa: "Le parole di Goretti mi hanno spaventato: non si può passare da zero a cento"
07 novembre 2025 14:52
Orlando attacca: "Pioli presuntuoso: non ha ascoltato nessuno. L'esonero? Si poteva fare prima"
05 novembre 2025 14:15
Pioli ha provato a dissuadere la società dall'esonero: le dimissioni non sono mai state un'opzione
04 novembre 2025 13:53
Pallavicino: "Pioli? Se non si è dimesso è perché sa di non essere il principale responsabile"
04 novembre 2025 13:44
Mareggini: "La Fiorentina deve chiudere i giocatori in spogliatoio e scegliere con loro l'allenatore"
04 novembre 2025 13:29
Formigli: "Dobbiamo riconoscere che mandare via Palladino è stato un errore. Io lo riprenderei"
03 novembre 2025 13:52
De Paola duro su Pioli: "Esonerato ovunque sia andato. Gli consiglio di non essere presuntuoso"
03 novembre 2025 13:27
Poesio: "Quattro dimissioni in sette anni di gestione Commisso. Un record che deve far riflettere"
02 novembre 2025 11:49
L'analisi di Di Gennaro: "Fiorentina-Lecce? Se non vinci diventa dura confermare Pioli e lui lo sa"
31 ottobre 2025 13:33
Piccinetti: "I giocatori della Fiorentina sono tutti lenti. Possibile che Pioli non trovi una soluzione?"
29 ottobre 2025 13:41
Brovarone: "La Fiorentina perde tempo: Pioli dovrebbe essere mandato via. Alternativa? Vanoli"
28 ottobre 2025 13:43
Ciccio Caputo: "Pioli? Lo stimo molto. Ha tutte le carte in regola per far ripartire la Fiorentina"
24 ottobre 2025 14:24
Biasin: "Pioli? Non vedo una squadra che gli rema contro, ma manca la spavalderia di Palladino"
22 ottobre 2025 13:12
Bergomi: "Se la Fiorentina ritrova se stessa può rientrare nella zona Europa, ma davanti vanno forte"
17 ottobre 2025 13:37
Teo Teocoli: "Lo scudetto di Pioli col Milan? Un trofeo un pò rubato, che non ha lasciato traccia"
16 ottobre 2025 13:34
Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"
16 ottobre 2025 13:19
Piccinetti: "Gudmundsson? Può rendere anche alla Fiorentina. Se non lo fa la colpa non è di Pioli"
15 ottobre 2025 13:57
Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"
15 ottobre 2025 13:45
Marilungo sostiene Stefano Pioli: "Grande allenatore. Serve tempo, ma troverà la quadra giusta"
14 ottobre 2025 14:00
Felipe sostiene Pioli: "Esperto, sa dove intervenire. Un cambio? Fuori non ci sono signori allenatori"
10 ottobre 2025 14:04
Capello: "Pioli fa quello che ritiene giusto per arrivare al successo, ma i giocatori non lo seguono"
10 ottobre 2025 13:44
Polverosi duro: "La Fiorentina delle prime partite è degna di una retrocessione in Serie B"
07 ottobre 2025 13:49
Cassano attacca: "Pioli? Una pasta riscaldata, destinato a saltare. L'alternativa? Spalletti"
07 ottobre 2025 10:34
Bucchioni attacca: "Pradè ha finito il suo tempo. Insisterà con Pioli solo per i soldi che gli dà"
06 ottobre 2025 14:31
Adani: "Esonero Pioli? Siamo pazzi? Io aspetto Pradè e Commisso, serve la forza della società"
06 ottobre 2025 14:10
Condò: "Pioli? La terribile crisi di risultati lo sta asfissiando. Roma? Freddezza implacabile"
06 ottobre 2025 13:42
Malusci: "Le parole di Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma c'è bisogno di quagliare"
02 ottobre 2025 14:11
Sella: "Pioli? Avrei proseguito sulla scia di Palladino: avremmo visto una Fiorentina molto più solida"
02 ottobre 2025 13:53
Marchini sulla Fiorentina: "Serve un'uscita ufficiale della società che ribadisca la fiducia a Pioli"
01 ottobre 2025 13:48
Pedullà attacca: "Pioli ha reso Kean un attaccante banale e ha mandato in confusione la Fiorentina"
29 settembre 2025 14:39
Orlando: "La società è assente. Pioli è il primo responsabile: manca la chimica fra lui e i giocatori"
29 settembre 2025 14:26
Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva
06 agosto 2025 09:33
Trevisani: "Pioli è l'uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile"
30 luglio 2025 21:03
Ferrara: "Ingiusto definire Pioli normalizzatore: credo sia l'uomo giusto. L'idea è di Ferrari"
12 giugno 2025 19:23
Damiani: "Pioli allenatore capace e vincente. Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati"
11 giugno 2025 14:58
TMW scrive: "Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina ma ci sarà da aspettare i primi di Luglio"
11 giugno 2025 11:07
Di Marzio: "Per la Fiorentina Pioli è la prima scelta, ma nella lista c'è anche Patrick Vieira"
05 giugno 2025 21:54
Badelj: "Con Pioli mi sento spesso. Nello spogliatoio prima si facevano scherzi, ora tutti scrollano uno schermo"
11 gennaio 2025 15:31
"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando
20 novembre 2021 21:28
Ancora ag. di Pioli: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma per il rinnovo decide la Proprietà"
08 febbraio 2019 18:05
E adesso obbligatorio provarci: l'Atalanta nel destino come nel 95-96. Pioli: perchè non giocare sempre in contropiede?
31 gennaio 2019 14:57
Pioli: “Simeone ha sbagliato, domani sarà 4-3-3. Corvino sa che giocatori voglio”.
21 dicembre 2018 13:13
Pioli, la conferenza stampa del mister viola si terrà domani alle 14 presso la sala stampa
28 settembre 2018 13:45
ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi
20 settembre 2018 12:02
ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina
17 settembre 2018 10:39
CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...
17 settembre 2018 09:02
Pioli: “Veretout sarà regista, andremo a Napoli per sfruttare le occasioni. Grazie alla Lega. Lafont...”
14 settembre 2018 13:57
CdS Stadio: il patto tra società e squadra: portare la Fiorentina in Europa in memoria di Astori
11 settembre 2018 09:12
Pioli: "Temevo le ripartenze ma con uno stadio così i ragazzi gettano il cuore oltre l'ostacolo. Eysseric e Benassi..."
02 settembre 2018 20:14
Pioli: "Importante segnare tanti goal, bene Edimilson e Gerson. Il dissenso della curva? Tutti vogliono bene la Fiorentina".
26 agosto 2018 22:45
Corriere Dello Sport - Stadio: Saponara rimane? Dipende dal modulo che adotterà Pioli...
16 maggio 2018 10:02
STEFANO PIOLI, ALLENATORE O SEMPLICE GESTORE? L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI
24 aprile 2018 09:03
CdS Stadio, Andrea Della Valle con ogni probabilità sarà sugli spalti. 30.000 spettatori attesi alle 12.30
15 aprile 2018 09:42
Semplici: "Allenare la viola? Un sogno, voglio fermare la Fiorentina con un pareggio. Chiesa..."
14 aprile 2018 09:04
CdS Stadio, studiare l'avversario per conquistare l'europa in una "Fiorentina a quattro facce"
13 aprile 2018 09:28
Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...
31 marzo 2018 09:17
Pioli a La Gazzetta: "Ho scommesso con Simeone più di dodici goal. Chiesa? Da doppia cifra. Antognoni..."
04 gennaio 2018 09:39
La Nazione, dopo il pareggio contro la Lazio Pioli cerca la continuità per tornare alla vittoria. Contro il nuovo Sassuolo di Iachini
28 novembre 2017 07:59
Le ultime su Fiorentina-Roma - Dubbio Thereau per Pioli. Recuperato Saponara
03 novembre 2017 19:23
Pioli perde dieci giocatori: ecco gli impegni dei giocatori con la nazionale
28 agosto 2017 10:53
Stefano Pioli concede due giorni di riposo al gruppo. La ripresa degli allenamenti è fissato per mercoledì
28 agosto 2017 10:19
Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria
26 agosto 2017 17:21
ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani
26 agosto 2017 11:26
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