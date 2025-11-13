Malusci attacca: “Fiorentina presuntuosa dal primo giorno. Ora i giocatori sono spalle al muro”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito al lavoro che dovrà affrontare la squadra viola durante la sosta. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina mi è sembrata presuntuosa fin dal primo giorno, e questo l’ha portata a prestazioni bruttissime. Certamente ci sono state frizioni nello spogliatoio, non posso credere che tutto ad un tratto Pioli non sappia più cosa fare, con l’esperienza che ha. Mi sembra strano che ora si parli di mancanza di condizione atletica, nel 2026 quasi e con tutti i dati che ci sono a disposizione. Goretti ha detto che la Fiorentina ora deve lavorare, e si aspetta l’esonero di un allenatore per farlo? Non si poteva intervenire prima?”.

L’arrivo di Paolo Vanoli: cosa cambia?

“Pioli è tornato a Firenze volendo fortemente la Fiorentina, mi dispiace ma è normale che paghi sempre l’allenatore. Ora i giocatori sono spalle al muro. Vanoli mi piace tantissimo, in campo però ci vanno i calciatori. Tutti tornano in gioco, si è riazzerato tutto, mi aspetto qualche cambiamento, anche in difesa. La Fiorentina subisce gol come niente fosse, in momenti come questi chiunque può essere messo da parte, serve gente che pedali… siamo ultimi in classifica”.