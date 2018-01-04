Pioli a La Gazzetta: "Ho scommesso con Simeone più di dodici goal. Chiesa? Da doppia cifra. Antognoni..."

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport il tecnico viola, Stefano Pioli ha parlato a proposito del momento viola e dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni:“Ho scommesso c...

Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport il tecnico viola, Stefano Pioli ha parlato a proposito del momento viola e dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho scommesso con Simeone più di 12 goal, ovvero quelli realizzati a Genova. Ha grande forza di volontà, si da obbiettivi ed io detesto chi si trascina. Chiesa? E' un esterno da doppia cifra, non ce ne sono tanti così ma lui lo è. Antognoni? Fu' bello quando ci siamo ritrovati, ci scappò subito una risata. Per i giocatori un grande aiuto psicologico e per Firenze ovviamente è un simbolo. La città e la Fiorentina sono un'unica entità: il senso di allenare qui è anche per riaccendere una scintilla. Anche per questo ho accettato un contratto di due anni, l'ho fatto per il progetto coerentemente ma avrei accettato anche più stagioni".