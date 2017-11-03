Le ultime su Fiorentina-Roma - Dubbio Thereau per Pioli. Recuperato Saponara

Le ultime su Fiorentina-Roma - Dubbio Thereau per PioliIl big-match della dodicesima giornata si disputerà al Franchi, dove la Fiorentina attende una Roma in forma smagliante e galvanizzata dalla sple...

Le ultime su Fiorentina-Roma - Dubbio Thereau per Pioli

Il big-match della dodicesima giornata si disputerà al Franchi, dove la Fiorentina attende una Roma in forma smagliante e galvanizzata dalla splendida vittoria ottenuta contro il Chelsea in Champions League.

Per quando riguardo i padroni di casa, avevano iniziato il campionato con il piede giusto ma poi è tornata con i piedi per terra a causa dell'inattesa sconfitta di Crotone.

Le ultime sulla Fiorentina: Per Stefano Pioli l'unico dubbio è Pezzella terzino e Vitor Hugo centrale o Gaspar terzino e Pezzella centrale. Nelle ultime ora si parlato di un recupero possibile di Thereau per l'attacco, ma l'alternativa rimane Gli Dias.

Un altra notizia positiva è Riccardo Saponara che sembra in pieno recupero.

Le ultime sulla Roma: La squadra arriva dopo un ottimo periodo e dopo una grande vittoria contro il Chelsea. Ballottaggio al centro della difesa tra Manolas e Fazio, così come tra De Rossi e Gonalons per il ruolo di regista. El Shaarawy e Perotti confermatissimi con Edin Dzeko in attacco. Nessun problema per Florenzi.

Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Thereau, Simeone, Chiesa.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.