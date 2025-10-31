L'analisi di Di Gennaro: "Fiorentina-Lecce? Se non vinci diventa dura confermare Pioli e lui lo sa"

La squadra se è con l'allenatore si vede in questi momenti

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla prossima sfida dei viola contro il Lecce. Ecco le sue parole.

"Adesso è cambiato tutto. Ora la Fiorentina si deve scordare quello che è successo a San Siro e concentrarsi sul Lecce. Hanno detto piena fiducia in Pioli e quindi dovrà esserci una gara diversa anche dal punto di vista del carattere. La Fiorentina non aveva preventivato questo tipo di campionato. Ora più che il gioco bisogna pensare ai risultati. I punti ti danno la possibilità di lavorare in maniera diversa. Se non fai 6 punti nelle prossime due partite non so cosa succederà. La squadra se è con l'allenatore si vede in questi momenti".

Prosegue:

"Se non vinci con il Lecce diventa dura confermare Pioli. Si aprono diversi scenari, ma lo sa anche Pioli. Il Lecce di Di Francesco propone un buon calcio, non sarà semplice. Se non vinci diventa un campionato di sofferenza".