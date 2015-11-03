Labaro Viola

Notizie Fiorentina Lecce Fiorentina

Di Francesco verso Fiorentina-Lecce: “La vedo ostica, loro devono fare risultato a tutti i costi”

01 novembre 2025 16:36

L'analisi di Di Gennaro: "Fiorentina-Lecce? Se non vinci diventa dura confermare Pioli e lui lo sa"

31 ottobre 2025 13:33

L'arbitro di Fiorentina-Lecce sarà Rapuano: con lui i viola non hanno mai perso in casa

31 ottobre 2025 13:25

Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"

01 marzo 2025 14:04

Giampaolo: "Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere in casa delle squadre di alta classifica"

27 febbraio 2025 18:43

Bojinov: "La Fiorentina deve vincere, al Lecce basta il pareggio. Corvino? Il Messi dei direttori sportivi"

26 febbraio 2025 16:15

Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato

27 agosto 2023 15:02

Basile: "Se lanci l'anno di transizione è come dire ai ragazzi: per un anno niente compiti e interrogazioni"

30 novembre 2019 23:15

Lecce spaventa il Cagliari: 2-2. Lapadula segna poi viene espulso. Salta Firenze

25 novembre 2019 19:20

ACF, da lunedì 10 Novembre la vendita dei biglietti per la gara interna col Lecce. I prezzi

08 novembre 2019 14:45

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Lecce

Sett. 44 Sett. 9
Sett. 34
Sett. 48 Sett. 45