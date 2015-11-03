Notizie Fiorentina Lecce Fiorentina

Di Francesco verso Fiorentina-Lecce: “La vedo ostica, loro devono fare risultato a tutti i costi”
01 novembre 2025 16:36
L'analisi di Di Gennaro: "Fiorentina-Lecce? Se non vinci diventa dura confermare Pioli e lui lo sa"
31 ottobre 2025 13:33
L'arbitro di Fiorentina-Lecce sarà Rapuano: con lui i viola non hanno mai perso in casa
31 ottobre 2025 13:25
Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"
01 marzo 2025 14:04
Giampaolo: "Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere in casa delle squadre di alta classifica"
27 febbraio 2025 18:43
Bojinov: "La Fiorentina deve vincere, al Lecce basta il pareggio. Corvino? Il Messi dei direttori sportivi"
26 febbraio 2025 16:15
Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato
27 agosto 2023 15:02
Basile: "Se lanci l'anno di transizione è come dire ai ragazzi: per un anno niente compiti e interrogazioni"
30 novembre 2019 23:15
Lecce spaventa il Cagliari: 2-2. Lapadula segna poi viene espulso. Salta Firenze
25 novembre 2019 19:20
ACF, da lunedì 10 Novembre la vendita dei biglietti per la gara interna col Lecce. I prezzi
08 novembre 2019 14:45
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