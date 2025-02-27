Giampaolo: "Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere in casa delle squadre di alta classifica"

La Fiorentina è ai primi posti della classifica, ha qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà

Il Lecce è partito per Firenze dopo l’allenamento effettuato al Via del Mare, a porte chiuse. C’era pure il tecnico Marco Giampaolo fermato dall’influenza, ma mai disconnesso dal lavoro della squadra. “Grazie alla tecnologia ho seguito gli allenamenti da casa, ha dichiarato nella conferenza stampa di vigilia l’allenatore del Lecce, ma anche oggi li ho visti bene, pronti, tranquilli per andare a fare la nostra partita”.

Tra i giallorossi partiti per Firenze c’è pure Banda, ma non ci sarà Pierotti. “Pierotti resta a casa, ma possiamo comunque contare su quattro esterni, ha continuato. Quello dell’esterno è un ruolo usurante e di solito è il primo cambio che faccio in ogni partita”.

La sfida contro l’Udinese è ormai archiviata, ma si è lavorato su quanto non ha funzionato contro i bianconeri. “Avremmo dovuto e potuto fare di più sul piano della proposta, ammette. Purtroppo con molti giocatori siamo stati al di sotto delle nostre possibilità”.

Se Il Lecce è reduce dallo stop contro l’Udinese, sulla strada della Fiorentina sono arrivati tre semafori rossi, nelle ultime tre giornate. “La Fiorentina è ai primi posti della classifica, ha qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. Noi scenderemo in campo per giocare con grande autostima fiducia e coraggio. Dobbiamo giocare senza avere nulla da rimproverarci al 95′. Per salvarci dobbiamo fare qualche colpo in casa di squadre che occupano la parte sinistra della classifica. La voglia e l’atteggiamento ci devono essere sempre, ci devono contraddistinguere”.

Giampaolo non ha voluto rivelare la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina. Helgason e Gallo si sono uniti ai compagni di squadra. E Berisha potrebbe essere una delle novità di partenza. “Berisha sta meglio, ma la continuità vera e propria te la dà la partita. Berisha ci sarà, vedremo per quanto ce ne avrà”.