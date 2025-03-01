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Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"

L'agente Giocondo Martorelli è stato intervistato da TMW, dove ha analizzato la partire di ieri sera, che ha coinvolto la Fiorentina e il Lecce, con la vittoria dei viola con il gol di Gosens. Queste...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2025 14:04
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L'agente Giocondo Martorelli è stato intervistato da TMW, dove ha analizzato la partire di ieri sera, che ha coinvolto la Fiorentina e il Lecce, con la vittoria dei viola con il gol di Gosens. Queste le sue parole:

"Mi preme evidenziare lo stadio vuoto, brutto vederlo così. La partita non è stata bella ma la Fiorentina ha vinto meritatamente, ha trovato subito il gol stando nella metà campo del Lecce. Il gol è arrivato da due dei calciatori più bravi, come Dodo e Gosens. Un Lecce che pensa di salvarsi giocando con questi ritmi mi sembra strano da immaginare.

“La partita non è stata da ritmi alti. E neppure una partita dove i viola hanno espresso una qualità di gioco importante. Ha deluso il Lecce, non ha mai impensierito la Fiorentina, non l’ha mai aggredita. Ho visto il Lecce, altre volte, giocare meglio".

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