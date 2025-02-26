Bojinov: "La Fiorentina deve vincere, al Lecce basta il pareggio. Corvino? Il Messi dei direttori sportivi"

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Lecce, Valeri Bojinov, ha concesso un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, soffermandosi sulla gara nella quale le due squadre si affronteranno venerdì 2...

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Lecce, Valeri Bojinov, ha concesso un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, soffermandosi sulla gara nella quale le due squadre si affronteranno venerdì 28 febbraio. Queste le sue parole:

"La Viola sta attraversando un periodo critico ed ha assoluto bisogno di vincere dopo tre sconfitte consecutive. La formazione salentina deve riprendere il cammino verso la salvezza dopo la sconfitta interna patita ad opera dell'Udinese, ma i giallorossi potrebbero considerare in termini positivi anche un pareggio. Conterà commettere pochissimi errori.

Corvino? Sono arrivato a Lecce da ragazzino, crescendoci come calciatore ma anche come persona. È stato il direttore a credere in me, ad intravedere delle potenzialità. Mi ha sempre aiutato in campo, ma anche fuori, dandomi dei consigli su come comportarmi. Per me è stato un padre. Per me è il 'Messi' dei direttori sportivi".