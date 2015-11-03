Notizie Bojinov Fiorentina

Bojinov: “Firenze non meritava una stagione così, ma la Fiorentina si salverà. Festeggeremo il centenario in A"
29 marzo 2026 15:22
Bojinov: “Insultai Della Valle e finii fuori rosa. Per questo motivo saltò il mio passaggio all’Inter”
12 marzo 2026 15:58
Bojinov: “A Firenze devi saper reggere la pressione: oggi i giovani hanno paura. Prandelli? Il più forte di tutti”
12 marzo 2026 15:38
Bojinov: “Corvino il Messi dei ds. Ci credevo al Pallone D’Oro. Finì tutto perché risposi male a Della Valle”
05 aprile 2025 09:43
Bojinov: "La Fiorentina deve vincere, al Lecce basta il pareggio. Corvino? Il Messi dei direttori sportivi"
26 febbraio 2025 16:15
Bojinov: "La Fiorentina ha l'obbligo di arrivare in Europa perché il mercato dice questo"
19 febbraio 2025 14:01
Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"
18 ottobre 2024 09:16
Bojinov: "Nico Gonzalez se vuole andare via non va trattenuto, arriveranno tanti milioni e c'è già Gudmundsson"
17 agosto 2024 16:00
Bojinov: "Palladino un predestinato, ma serve un attaccante del livello di Toni e Gilardino"
18 giugno 2024 22:30
Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"
06 giugno 2024 10:52
Bojinov: "La Fiorentina dovrà dare più del 100% per Barone, dovrà regalare la Conference al direttore"
23 marzo 2024 15:48
Bojinov:"La Fiorentina se l'è giocata alla pari con l'Inter, D'aversa simile nella proposta di gioco ad Italiano"
29 gennaio 2024 18:20
Bojinov: "Risultati danno ragione ad Italiano. Fiorentina non ha rosa ampia ma domina e lotta sempre"
08 dicembre 2023 18:36
Bojinov esalta Italiano: "È il top player della Fiorentina, in futuro arriverà ancora più in alto"
05 dicembre 2023 15:00
Sentite Bojinov: "A Firenze hanno fatto il Viola Park con i soldi della cessione di Vlahovic"
13 ottobre 2023 19:27
Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"
15 maggio 2023 14:32
Bojinov nega l'evidenza e afferma: "La Juve è una società per bene, uscirà da queste situazione"
10 gennaio 2023 12:14
Bojinov: "La Fiorentina soffre, ha perso giocatori importanti. Italiano non riesce a dare continuità"
10 gennaio 2023 12:08
Bojinov: "La Fiorentina ha perso Vlahovic, normale far fatica. Cabral e Jovic devono allenarsi di più"
06 gennaio 2023 14:00
Sentite Bojinov: "Vlahovic è fortissimo ma giocare alla Juve è totalmente diverso che nella Fiorentina"
25 dicembre 2022 12:32
Bojinov: "Alla Fiorentina mi sono comportato male, per questo è saltata poi con l'Inter"
18 agosto 2022 11:11
Bojinov rivela: "Prandelli non mi fece giocare, si parlava di Inter. All'incontro con Della Valle ero furioso"
13 maggio 2022 17:41
Bojinov provoca: “Fiorentina serbatoio della Juventus, adesso Nedved devi prendere Milenkovic”
27 febbraio 2022 20:52
Bojinov: "Vlahovic mi ha detto che vuole diventare Ibrahimovic. Vuol giocare la Champions"
06 novembre 2021 15:25
Bojinov: "Spero che Vlahovic e MIlenkovic vadano alla Juve, glieli avevo già consigliati anni fa"
08 giugno 2021 13:12
Bojinov: "Consigliai a Corvino Milenkovic e Vlahovic. Dusan a 15 anni mi diceva che sarebbe diventato il più forte"
27 marzo 2021 17:59
Andonov: "Voglio diventare il primo portiere della Fiorentina. Bojinov ha detto che sono forte"
31 gennaio 2021 19:25
Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara
07 febbraio 2020 14:23
SOCRATES, MJATOVIC, BOJINOV, MARIO GOMEZ... FINO A MARKO PJACA. QUANDO IL PASSO E' PIU' LUNGO DELLA GAMBA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
23 ottobre 2018 00:07
Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"
23 febbraio 2018 15:05
Bojinov: "Fiorentina? No, la mia esperianza più bella è stata alla Juventus. Che bello vincere la serie B"
18 ottobre 2017 14:57
Bojinov: "Corvino tornato per ripianare il bilancio"
20 maggio 2017 12:28
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