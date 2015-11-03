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Notizie Bojinov Fiorentina

Bojinov: “Firenze non meritava una stagione così, ma la Fiorentina si salverà. Festeggeremo il centenario in A"

29 marzo 2026 15:22

Bojinov: “Insultai Della Valle e finii fuori rosa. Per questo motivo saltò il mio passaggio all’Inter”

12 marzo 2026 15:58

Bojinov: “A Firenze devi saper reggere la pressione: oggi i giovani hanno paura. Prandelli? Il più forte di tutti”

12 marzo 2026 15:38

Bojinov: “Corvino il Messi dei ds. Ci credevo al Pallone D’Oro. Finì tutto perché risposi male a Della Valle”

05 aprile 2025 09:43

Bojinov: "La Fiorentina deve vincere, al Lecce basta il pareggio. Corvino? Il Messi dei direttori sportivi"

26 febbraio 2025 16:15

Bojinov: "La Fiorentina ha l'obbligo di arrivare in Europa perché il mercato dice questo"

19 febbraio 2025 14:01

Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"

18 ottobre 2024 09:16

Bojinov: "Nico Gonzalez se vuole andare via non va trattenuto, arriveranno tanti milioni e c'è già Gudmundsson"

17 agosto 2024 16:00

Bojinov: "Palladino un predestinato, ma serve un attaccante del livello di Toni e Gilardino"

18 giugno 2024 22:30

Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"

06 giugno 2024 10:52

Bojinov: "La Fiorentina dovrà dare più del 100% per Barone, dovrà regalare la Conference al direttore"

23 marzo 2024 15:48

Bojinov:"La Fiorentina se l'è giocata alla pari con l'Inter, D'aversa simile nella proposta di gioco ad Italiano"

29 gennaio 2024 18:20

Bojinov: "Risultati danno ragione ad Italiano. Fiorentina non ha rosa ampia ma domina e lotta sempre"

08 dicembre 2023 18:36

Bojinov esalta Italiano: "È il top player della Fiorentina, in futuro arriverà ancora più in alto"

05 dicembre 2023 15:00

Sentite Bojinov: "A Firenze hanno fatto il Viola Park con i soldi della cessione di Vlahovic"

13 ottobre 2023 19:27

Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"

15 maggio 2023 14:32

Bojinov nega l'evidenza e afferma: "La Juve è una società per bene, uscirà da queste situazione"

10 gennaio 2023 12:14

Bojinov: "La Fiorentina soffre, ha perso giocatori importanti. Italiano non riesce a dare continuità"

10 gennaio 2023 12:08

Bojinov: "La Fiorentina ha perso Vlahovic, normale far fatica. Cabral e Jovic devono allenarsi di più"

06 gennaio 2023 14:00

Sentite Bojinov: "Vlahovic è fortissimo ma giocare alla Juve è totalmente diverso che nella Fiorentina"

25 dicembre 2022 12:32

Bojinov: "Alla Fiorentina mi sono comportato male, per questo è saltata poi con l'Inter"

18 agosto 2022 11:11

Bojinov rivela: "Prandelli non mi fece giocare, si parlava di Inter. All'incontro con Della Valle ero furioso"

13 maggio 2022 17:41

Bojinov provoca: “Fiorentina serbatoio della Juventus, adesso Nedved devi prendere Milenkovic”

27 febbraio 2022 20:52

Bojinov: "Vlahovic mi ha detto che vuole diventare Ibrahimovic. Vuol giocare la Champions"

06 novembre 2021 15:25

Bojinov: "Spero che Vlahovic e MIlenkovic vadano alla Juve, glieli avevo già consigliati anni fa"

08 giugno 2021 13:12

Bojinov: "Consigliai a Corvino Milenkovic e Vlahovic. Dusan a 15 anni mi diceva che sarebbe diventato il più forte"

27 marzo 2021 17:59

Andonov: "Voglio diventare il primo portiere della Fiorentina. Bojinov ha detto che sono forte"

31 gennaio 2021 19:25

Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara

07 febbraio 2020 14:23

SOCRATES, MJATOVIC, BOJINOV, MARIO GOMEZ... FINO A MARKO PJACA. QUANDO IL PASSO E' PIU' LUNGO DELLA GAMBA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

23 ottobre 2018 00:07

Bojinov: "Ho bellissimi ricordi di Firenze. Milenkovic e Vlahovic grandi giocatori, Corvino mi chiamò prima di acquistarli"

23 febbraio 2018 15:05

Bojinov: "Fiorentina? No, la mia esperianza più bella è stata alla Juventus. Che bello vincere la serie B"

18 ottobre 2017 14:57

Bojinov: "Corvino tornato per ripianare il bilancio"

20 maggio 2017 12:28

Che fine ha fatto Valeri Bojinov? "Voglio tornare in serie A, la mia dimensione. A Firenze tifosi caldissimi"

21 ottobre 2016 11:39

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