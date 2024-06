Bojinov: “Palladino un predestinato, ma serve un attaccante del livello di Toni e Gilardino”

L’ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana sui diversi temi in casa viola. In particolare sul nuovo tecnico della Fiorentina con il quale ha giocato nella breve parentesi juventina:

“Palladino era già un allenatore in campo. Studiava sempre gli avversari. Si vedeva che poteva fare carriera in panchina. A Monza ha trovato l’ambiente giusto nel momento giusto. Davanti comunque avrà bisogno di quel giocatore che è sempre mancato in questi anni alla Fiorentina. Ai miei tempi era facile scegliere, per esempio tra Toni e Gilardino, in questo momento in Italia non ci sono giocatori di questo livello”.

