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Bojinov: “Firenze non meritava una stagione così, ma la Fiorentina si salverà. Festeggeremo il centenario in A”

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Bojinov: “Firenze non meritava una stagione così, ma la Fiorentina si salverà. Festeggeremo il centenario in A”

Redazione

29 Marzo · 15:22

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 15:22

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Le dichiarazioni dell'ex attaccante Viola, Valeri Bojinov, sulla stagione che sta attraversando la Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov, ha parlato a Sportmediaset: “La Fiorentina sta vivendo una stagione davvero difficile, con tanti problemi, non al livello di Firenze e della Fiorentina. Speriamo che si salvi, perché quest’anno sono i 100 anni del club e vogliamo fare la festa in Serie A, non certo in Serie B. Credo, comunque, che la Fiorentina si salverà“.

Sull’Italia: “Spero che l’Italia vada al Mondiale. Sarebbe davvero brutto per tutti, per il calcio e per il movimento italiano un altro Mondiale senza l’Italia”.

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