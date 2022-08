Bojinov: “Alla Fiorentina mi sono comportato male, per questo è saltata poi con l’Inter”

Scrive TMW, Valeri Bojinov, nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky di stasera, ha ricordato anche un suo periodo non molto felice sulla propria carriera: “Alla Fiorentina non mi sono comportato da professionista, ho detto delle parole che non dovevo dire e per questo non sono andato all’Inter. Sono stato messo fuori squadra e poi sono rientrato in squadra grazie a Prandelli, che mi ha fatto giocare”.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, IL TWENTE È IL PEGGIOR AVVERSARIO: NIENTE DISATTENZIONI IN FASE DIFENSIVA