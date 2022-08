Nazione, il Twente è il peggior avversario: niente disattenzioni in fase difensiva

In vista del Twente, scrive La Nazione, che gli orange probabilmente rappresentano il peggiore fra tutti i sorteggi possibili per la Fiorentina. Più che diffidenza si tratta proprio di un sentimento prossimo alla sensazione che sarà dura avere la meglio su di loro. L’importante è che la Viola sappia proporre bene le sue di fasi, soprattutto quella difensiva che contro la Cremonese non è stata granché. Indecisioni e mancanza di concentrazione, un po’ i problemi che hanno determinato molte delle 14 sconfitte della scorsa stagione.

