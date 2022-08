La Fiorentina offre Benassi allo Spezia: no dei liguri. Agli Aquilotti piace Zurkowski

Lo Spezia dice no a Marco Benassi. Stando quanto riportato da Città della Spezia, il 27enne è stato offerto negli scorsi giorni dalla Fiorentina, nell’ambito dei contatti per l’acquisto del portiere Dragowski ma la proposta non ha trovato aperture dagli Aquilotti. Il direttore Riccardo Pecini, invece, starebbe pensando a Szymon Zurkowski per sostituire Giulio Maggiore.