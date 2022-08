Pedullà: “Barak vuole lasciare Verona, valutazione sotto i 15 milioni. Teniamo aperto Bajrami. Biraghi rinnoverà”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

BARAK “Dobbiamo tenere in considerazione sia Barak che Bajrami. Barak è fuori dai giochi: lui ritiene conclusa la sua esperienza a Verona. È stato nella lista del Napoli per 3-4 settimane, ma non come ruolo prioritario, e infatti gli azzurri hanno chiuso Ndombele. Barak ha scelto di andare. La sua valutazione originale è sui 18 milioni, ma è scesa: il Verona sa che non lo può trattenere, è scesa perchè il Verona deve fare cassa per non avvicinarsi alla scadenza del contratto (giugno 2024), quindi la valutazione scenderebbe ulteriormente. Adesso si parla di 12 milioni più 2-3 di bonus. Eliminazione in Conference cambia i piani? Non è una partita semplice, ma teniamoci positivi. Le squadre olandesi hanno forza, hanno gamba, devi affrontarla da grande Fiorentina. Se passi il turno hai una spinta in più per chiudere l’operazione, ma potresti chiuderla a prescindere. È una domanda intelligente, ma che non ha risposta in questo momento. Dobbiamo ricordare un particolare non insignificante: quando arrivo all’Udinese fece una stagione devastante. La sua valutazione toccò i 30 milioni, ci furono grandi club come la Juventus che hanno fatto sondaggi, ma poi si son ritirati per la valutazione eccessiva. Il secondo anno ad Udine è andato in collisione con la società e decide di andare via. Poi è rinato a Lecce con il Lecce. E qui entra in campo il nuovo Barak figlio della continuità, gol, contenuto, esplosività. Io sceglierei Barak, ma dobbiamo tenere aperta la porta Bajrami. Deadline? Dalle prossime due partite per arrivare lunedì’ o martedì’ per capire Barak, l’eventuale Bajrami, se verranno impiegate le secondo linee e come incideranno. Il cartello idealmente appeso alla Fiorentina è ‘ci sono troppe partite per pensare al mercato'”.

BAJRAMI “Dobbiamo tenere in considerazione Bajrami, anche la sua valutazione è scesa intorno ai 10-11 milioni di euro. E balla ancora Zurkowski. Non dobbiamo mollare Bajrami perchè tra Empoli e Fiorentina c’è un rapporto importante, anche se non sempre sono arrivati alla conclusione degli affari. Perchè non va dimenticato Bajrami? Perchè il suo procuratore è Ramadani. Può crescere ancora, è un grande talento ma deve fare ancora il grande salto”.

ADDIO A CENTROCAMPO IN CASO DI ARRIVO DI BARAK O BAJRAMI? “Duncan è rifiorito, ha qualcosa in più a livello fisico. È il centrocampista che per caratteristiche e qualità ti servono all’interno dell’organico. Maleh, giustamente, è il ‘cocchino di famiglia’. Apparentemente ti dovrei rispondere ‘nessuno’. Poi mi accorgo che prendendo un altro centrocampista c’è meno spazio per gli altri e ti direi Zurkowski. A me piacciono le rose extra-large ma poi ci sono dei problemi di bilancio, ma sono problemi che non appartengono a me. Guardate lo scorso anno la Lazio, aveva una rosa risicata e l’ha pagata sui tre fronti in cui era impegnata. Castrovilli ce l’hai fuori, Bonaventura è un grandissimo ‘vecchietto’, Amrabat è rifiorito e Mandrogra è fresco di nomina. Duncan non lo puoi dare, Maleh pensi che ha qualità ancora inesplose e ci punti e quindi si torna sempre su Zurkowski. Anche se io li terrei tutti. Il campionato sarà un tour de force fino alla sosta di novembre, ci potrebbe essere la Conference. Quindi vorrei avere una rosa più larga possibile per avere una rosa con cui sbizzarrirmi”.

ZURKOWSKI “Dobbiamo mettersi d’accordo sulla sua valutazione. Per alcuni vale 7-8 milioni, per altri arriva in doppia cifra. Quindi è difficile da mettere all’interno di uno scambio se non hai una valutazione ‘univoca’ sul calciatore. È entrato molto bene con la Cremonese, non dico che ha spaccato la partita ma ha dato un contributo importante, io ci penserei bene prima di lasciarlo andare. “.

ARRIVO IN DIFESA “Potrebbe arrivare qualora partisse Nastasic. È dura perchè c’è un ingaggio importante, perchè lo vuoi mettere all’interno di determinate operazioni, perché può essere una soluzione dal 24 al 1 settembre perchè il mercato cambierà. Al momento i riflettori sono su Fiorentina-Twente e sul centrocampista”.

KOUAMÈ “Adesso se fai un sondaggio, la piazza di Firenze non lo lascerebbe andare. A questo punto dovresti toccare il meno possibile e se tocchi, devi toccare per migliorare”.

BIRAGHI “Il Nottingham Forrest come ci ha messo gli occhi, li ha tolti. Biraghi ha sempre rilasciato dichiarazioni importanti nei confronti della Fiorentina, è un capitano coinvolto. Si aspetta che la Fiorentina arrivi a 1.8-1.9 per il rinnovo, visto che Milenkovic è arrivato sui 3.5. Penso ci siano i margini, lo vuole anche la Fiorentina. Penso che il rinnovo sarebbe da fare 2025 più l’opzione per il 2026. Io penso che Biraghi rappresenti una certezza. Lo hai visto con Dodò sull’altra corsia, se devi fare degli interventi costano”.

USCITE “Kokorin è al casello da sei mesi, dobbiamo vedere se si alza la barra: andiamo al ballottaggio dal 26 agosto al 1 settembre. C’è anche Ferrarini, notizia di ieri. È stato proposto al Verona, alla Sampdoria ma dobbiamo aspettare un’uscita dei blucerchiati. Ma c’è anche la Reggina, oltre che Brescia. Piace molto a Pippo Inzaghi. Nastasic c’è l’ingaggio che fa la differenza. Corvino se può, lo prenderebbe volentieri. E aspetta ancora per Benassi. L’epicentro delle uscite le vedo dal 26 agosto”.