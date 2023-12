Bojinov: “Risultati danno ragione ad Italiano. Fiorentina non ha rosa ampia ma domina e lotta sempre”

Valeri Bojinov è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Cosa mi piace di Italiano? Sono contento delle prestazioni della Fiorentina con mister Vincenzo Italiano e contento per il calcio italiano in generale. Per imparare qualcosa dovrei venire a Firenze per vedere come il mister prepara le partite.

Rosa? La Fiorentina non ha una rosa ampia da prima in classifica ma è lì a lottare e dare fastidio. Anche andando a San Siro contro il Milan ha dominato, non hanno paura di niente e mister Italiano dimostra di voler giocarsela con tutti. Con il Milan, la Juve e la Lazio non meritava e l’importante è che tutti seguano il mister.

Roma? Penso che i risultati e quello che sta costruendo Italiano gli stanno dando ragione. Si gioca in un Olimpico strapieno contro una rosa molto forte, davanti hanno due campioni come Lukaku e Dybala, ma la Fiorentina deve giocarsela come ha sempre fatto. Anche perchè nel calcio di oggi anche lo sfavorito può vincere e tutti vogliono vincere, non è come il calcio in cui giocavo io.

In alcune partite meglio mettere da parte le idee e ‘coprire’ di più in difesa? La Fiorentina deve confrontarsi con squadre e giocatori importanti. Italiano penso voglia perdere con le proprie idee e penso che il calcio è cambiato ed ognuno deve andare a giocare con la propria identità. Il mister è consapevole dei suoi mezzi e del gruppo: l’allenatore è uno psicologo, amico, fidanzato amante…Gestire un gruppo di 25 giocatori non è facile. Prima il calcio era diverso.

Gli esterni della Fiorentina? Mi è stata fatta una domanda uguale. Sicuramente in ogni reparto servirebbe qualcosa e si vede che la Fiorentina sfrutta tantissimo gli esterni ed a livello di realizzazione non spiccano ma si sacrificano questi ragazzi. Qualche movimento della società nel mercato di gennaio può arrivare ma sono del parere che non bisogna prendere tanto per prendere.”

