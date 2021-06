L’ex attaccante della Fiorentina Bojinov ha parlato a TuttoJuve.com:

“Milenkovic e Vlahovic? Se la Juve acquisterà questi due ragazzi, non farà altro che continuare a vincere. Sono diventati uomini, maturi, di esperienza che già conoscono il campionato italiano, per me sono pronti per fare il grande salto. Prima che andassero alla Fiorentina avevo già consigliato alla Juve di acquistarli. La mia speranza è che possano arrivare entrambi a Torino”.

INTANTO RIBERY FA UNA BRUTTA FIGURA SUI SOCIAL