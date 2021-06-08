(FOTO) Ribery figuraccia social, posta su Instagram una foto dove viaggia a 182/h in autostrada

Ribery si è reso protagonista di un viaggio ad alta velocità

Non è passata inosservata la foto postata da Ribery su Instagram, mentre era in macchina. Il campione francese, di ritorno come detto a Monaco di Baviera, è tornato rapidamente a casa. Fin troppo, infatti a molti non è sfuggita la velocità a cui il numero 7 viola viaggiava di ben 182 km/h, e ben oltre il limite consentito di 130 km/h. Molti sono stati i media che hanno ripreso la notizia, tra cui La Nazione, e sicuramente Ribery non ha fatto una buona figura e non ha dato un buon esempio.

INTANTO CHIESA PERDE IL POSTO IN NAZIONALE

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