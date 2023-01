Bojinov: “La Fiorentina soffre, ha perso giocatori importanti. Italiano non riesce a dare continuità”

Intervistato da TMW l’ex viola Valeri Bojinov ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole sui gigliati:

La Fiorentina è pronta per centrare l’Europa anche quest’anno?

“La Fiorentina sta soffrendo un po’. Alcuni giocatori importanti sono andati via, ne sono stati presi altri e ci vuole tempo. Italiano mi piace, ma manca la continuità di risultati. La Fiorentina riuscirà a ritrovare se stessa e gli auguro di centrare l’Europa, sia per la tifoseria che ha, sia per il club. Sarà difficile, ma niente è impossibile, si deve lavorare e volerla. Poi si faranno i conti”.

Jovic e Cabral non hanno ancora convinto. La Fiorentina deve aspettarli o semplicemente non sono i giocatori giusti?

“La piazza e tutti quanti eravamo abituati a vedere Vlahovic che faceva gol sempre… Sono due giocatori diversi dal serbo. Jovic non giocava, Cabral era in Svizzera, che è un campionato diverso. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza e ci vuole anche uno sforzo da parte loro per poter lavorare di più, ma hanno dimostrato il loro valore altrove e daranno il proprio contributo anche con la maglia viola. Ora è inutile criticare, non ce n’è bisogno”.